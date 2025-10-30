Càncer de mama metastàtic: un nou tractament dona millors resultats
La combinació de trastuzumab deruxtecán amb pertuzumab millora en un 44% la supervivència lliure de progressió en pacients amb tumors HER2+
Un avenç significatiu en el tractament del càncer de mama metastàtic ha estat confirmat després de la publicació d’un important estudi clínic. La nova teràpia combinada ha demostrat superioritat davant el tractament estàndard que actualment s’aplica com a primera opció en pacients amb càncer de mama metastàtic HER2+, segons revela l’assaig clínic fase 3 Destiny-Breast09 publicat a The New England Journal of Medicine.
"Aquest estudi canvia el tractament de càncer de mama HER2+, que és el 20% dels tumors de mama amb metàstasi", ha destacat a l'agència EFE la Dra. Cristina Saura, responsable del Grup de Càncer de Mama del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i membre del comitè directiu de l’estudi. Els resultats mostren una millora del 44% en la supervivència lliure de progressió quan s’utilitza la combinació de trastuzumab deruxtecán juntament amb pertuzumab en primera línia, comparat amb el règim actual basat en quimioteràpia i dos anticossos.
L’anticòs conjugat trastuzumab deruxtecan està específicament dissenyat per atacar cèl·lules HER2 positives i ja compta amb aprovació a Espanya per a determinats tractaments de segona línia. La innovació rau en la seua aplicació com a primera opció terapèutica immediatament després del diagnòstic. "En oncologia, utilitzar com més aviat millor els fàrmacs més actius sol ser millor per als pacients", ha explicat Saura, que afegeix que l’evidència sobre el millor control de la malaltia és suficient perquè els oncòlegs modifiquin els seus protocols actuals, mentre s’esperen dades sobre l’impacte en la supervivència global.
Disponibilitat immediata per a pacients espanyols
Un avantatge important d’aquest nou enfocament terapèutic és la seua ràpida implementació a la pràctica clínica. En tractar-se de medicaments ja autoritzats prèviament per al càncer de mama, la nova combinació podrà oferir-se a pacients espanyoles a finals de 2025, segons ha confirmat la Dra. Saura. A més, el tractament vindrà acompanyat d’eines digitals per monitorar possibles efectes secundaris, desenvolupades dins del projecte TOP-REAL liderat pel grup d’investigació clínica Solti.
La implementació d’aquestes eines de seguiment ha estat possible gràcies a la iniciativa Chorus, part de l’aliança entre Daiichi Sankyo i AstraZeneca, en què el VHIO participa com a representant espanyol. Aquest sistema permetrà una millor gestió de les toxicitats associades al tractament, garantint més seguretat i eficàcia en l’aplicació d’aquesta prometedora teràpia per a pacients amb càncer de mama metastàtic HER2+.