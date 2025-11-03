Un resident d'infermeria en una ambulància de Lleida: "Mai saps què et trobaràs a l'arribar al lloc de l'emergència"
Carlos Leira comparteix la seua experiència durant el seu segon any com a resident d'infermeria
Està de formació?
Soc resident d’infermeria de segon any i he fet un mes de rotació al SEM. Aquí tot és diferent, perquè acostumat a estar a la consulta, aquí no saps quan et truquen, per què i què et trobaràs a l’arribar al lloc de l’emergència.
Li ha servit conèixer de prop el treball al SEM?
Et dona una altra perspectiva de com treballen, de què és el que volen quan arriben al CAP perquè la seua tasca sigui més fàcil.
Què destacaria?
Jo pensava que davant d’un pacient crític el traslladaven directament a l’ambulància i ja està. Però ara sé que abans l’estabilitzen i fins que la situació no està controlada, no el porten a un centre sanitari. També la importància de controlar els trasllats en distàncies llargues.