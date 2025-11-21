Lleida és la regió catalana amb més prevalença de consum de tabac entre homes majors de 15 anys
La Facultat de Medicina de la UdL ha acollit la 15a Jornada de Tabaquisme, que ha reunit 160 professionals
Lleida és la regió amb la prevalença més alta de consum de tabac entre homes majors de 15 anys amb un 29,4%, gairebé tres punts per sobre de la mitjana catalana, segons l'Enquesta de Salut de Catalunya 2024. Les dades s'han exposat en el marc de la 15a Jornada de Tabaquisme de Lleida, que ha reunit 160 professionals a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL). L'enquesta també conclou que la prevalença de consum de tabac entre les dones és del 14%, per sota de la mitjana catalana que se situa al 16,8%, i que Lleida és el territori on els menors de 14 anys estan més exposats al fum de tabac a casa. En el conjunt de Catalunya, un 21,4% de la població adulta és fumadora, davant del 22,6% de la dada de l'any 2023.
L'enquesta també apunta que, segons un informe de Planet Youth, un 10% dels adolescents de la ciutat de Lleida fumen cigarretes diàriament, mentre que un 6% utilitzen cigarretes electròniques amb la mateixa freqüència. El secretari de Salut Pública del Departament de Salut, Esteve Fernández, ha destacat que tot i haver millorat en el control del tabac, encara queda feina per fer.
La trobada a la capital del Segrià ha reunit professionals dels àmbits de la salut i comunitari per actualitzar coneixements en l'abordatge dels reptes actuals en prevenció, deshabituació i tractament de l'addicció al tabac. Així mateix, s'ha abordat l'impacte del tabaquisme en l'esfera psicològica i s'ha exposat els beneficis de l'art a l'hora de deixar de fumar.
La jornada ha estat impulsada la Xarxa de Prevenció i Tractament del Tabaquisme de Lleida, que conformen diferents entitats de la Plana de Lleida amb l'objectiu de millorar la prevenció i control del tabaquisme al territori, optimitzant els recursos per aconseguir un impacte més gran.
En formen part l'Agència de Salut Pública de Catalunya l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l'Hospital Universitari Santa Maria, la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat de Lleida, el Servei Català de la Salut, l'Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida, la Universitat de Lleida, l'Associació Contra el Càncer, el Col·legi Oficial de Metges, el Col·legi Oficial de Farmacèutics, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, el Col·legi Oficial de Psicologia i la càtedra DOTS de la UdL.