La grip dobla la seua incidència en una setmana i ja supera el nivell moderat de transmissió
L'ascens de casos ha començat abans del que és habitual, amb una progressió més marcada que en anys anteriors
La incidència estimada de la grip a Catalunya continua en ascens durant l'última setmana analitzada i ja dobla les xifres registrades la setmana anterior, superant el nivell moderat de transmissió, segons revela l'últim informe del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC). Les dades corresponents al període del 24 al 30 de novembre mostren que la taxa ha assolit els 164 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la setmana prèvia era de 82.
L'augment de casos va iniciar-se fa cinc setmanes, una evolució que els experts consideren prematura respecte al patró habitual de la temporada gripal. En l'actualitat, un 21% de les mostres analitzades han donat positiu, amb predomini del subtipus A (H3N2) variant. Durant la setmana analitzada es van diagnosticar 11.122 casos de grip a l'atenció primària, gairebé el doble dels 6.006 detectats la setmana anterior.
Per grups d'edat, la distribució dels diagnòstics mostra que 769 corresponen a infants d'entre 0 i 4 anys; 2.692 a nens d'entre 5 i 14 anys; 4.462 a persones d'entre 15 i 44 anys; 1.885 al grup d'entre 45 i 59 anys; 623 a persones d'entre 60 i 69 anys; 414 al grup de 70 a 79 anys; i 277 a majors de 80 anys.
Protecció vacunal davant les variants circulants
El Departament de Salut ha volgut tranquil·litzar la població confirmant que els dos subtipus de grip que circulen actualment a Catalunya estan inclosos en les vacunes administrades durant la campanya 2024-2025. La variant K, que s'ha detectat a tots els continents, no ha mostrat signes de provocar una gravetat inusualment elevada als països de l'hemisferi sud, on ja han superat el pic epidèmic i es troben en fase de descens.
Tot i que aquesta variant presenta certa divergència respecte a algunes vacunes de referència, els experts preveuen que la immunització continuarà oferint una protecció eficaç contra les formes més greus de la malaltia, sense que s'hagi observat un increment en la gravetat dels casos a cap país.
Panorama general de les infeccions respiratòries
El conjunt d'infeccions respiratòries agudes manté una incidència de 777 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 63.053 casos, situant-se en un nivell basal de transmissió. El rinovirus lidera amb un 39,3% de positivitat en les mostres, seguit de la grip (21,1%) i del VRS (6,9%). En població pediàtrica, però, la grip A esdevé el virus predominant, present en el 50% de les mostres analitzades.
El Virus Respiratori Sincicial (VRS), causant principal de la bronquiolitis, continua la seva tendència ascendent iniciada fa quatre setmanes, superant ja el nivell basal amb 53 casos estimats per cada 100.000 habitants. Mentrestant, la covid-19 es manté estable amb una baixa transmissió, registrant una incidència estimada de 19 casos per 100.000 habitants.
Impacte hospitalari i cobertures vacunals
Pel que fa a l'impacte hospitalari, totes les hospitalitzacions per covid-19 i la majoria de les causades per grip durant la setmana analitzada corresponen a persones majors de 60 anys (20 de 35 ingressats). Actualment, hi ha cinc persones a les UCI catalanes. Quant al VRS, el 82% dels ingressats són menors de 4 anys.
Les dades de cobertura vacunal contra la grip mostren percentatges del 64% en majors de 80 anys i del 50% en persones d'entre 70 i 79 anys. Respecte a la covid-19, la cobertura actual assoleix el 53% en majors de 80 anys i el 37% en el grup de 70 a 79 anys.
En infants d'entre 6 i 59 mesos, la cobertura vacunal contra la grip se situa en el 36%. Per al VRS, la cobertura acumulada arriba al 93,5% en nadons nascuts entre abril i setembre, i al 71,7% en els nascuts entre octubre i maig de 2024, representant una cobertura total del 89,2% en aquesta població vulnerable.