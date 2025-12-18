Salut diu que els casos de grip fa dos dies que baixen i nega que les urgències estiguin col·lapsades
La consellera Pané defensa utilitzar "adequadament" les baixes laborals i diu que Catalunya és la segona comunitat en nombre
La consellera de Salut, Olga Pané, ha explicat que fa dos dies que el nombre de casos de grip baixa. Tot i això, ha dit que no es pot concloure que s'hagi arribat al pic, ja que pot passar que torni a pujar. "Però si més no, ha desaccelerat el creixement que portava", ha dit en declaracions a RTVE. D'altra banda, ha negat que les urgències estiguin col·lapsades i ha manifestat que, en tot cas, estan "pressionades". Ha defensat també que les urgències "no són un pàrquing" i que la gent que hi ha és atesa i tractada. La consellera ha defensat també utilitzar "adequadament" les baixes laborals i ha dit que Catalunya és la segona comunitat en nombre de baixes, reconeixent que això els ha "preocupat".
Pané ha demanat prudència a l'hora de valorar el fet que els casos de grip han baixat en els darrers dies, ja que, entre d'altres, ha insistit que és un virus que enguany ha mutat molt i que encara queden les festes de Nadal, quan solen haver-hi repunts de contagis. De fet, ha explicat que mantenen la previsió que el pic arribi per festes, tot i tornar a puntualitzar que aquestes previsions es fan d'acord amb el comportament del virus en temporades anteriors, però que enguany aquest ha mutat més.
Amb tot, Pané ha valorat que no veu necessari fer ús de la mascareta en els dinars de Nadal i ha recordat que on sí que l'han fet obligatòria és als centres sanitaris i residencials. Més enllà d'això, ha dit que es poden aplicar les mesures generals que es van aprendre durant la covid, com la ventilació dels espais, el rentat de mans o l'ús de mascareta si es tenen símptomes davant de persones vulnerables.
Urgències "pressionades"
Aquesta epidèmia de grip comporta més visites als serveis d'urgències. Malgrat tot, la consellera ha dit que aquestes no estan col·lapsades tot i que sí "pressionades" perquè tenen "molta gent". Ha afegit també que no són casos greus. En aquest sentit, ha assegurat que no té constància de la denúncia contra el Departament i contra l'Hospital del Mar per la situació de les urgències en aquest centre sanitari que han presentat des d'FTC/IAC i la CGT. La consellera ha valorat que amb aquest tipus d'actuacions es busca "donar-se notorietat" i ha demanat "contrastar" la informació que donen els sindicats amb els responsables clínics, que és "la gent més ben informada" del centre. "No el sindicat", ha dit.
En tot cas, ha afirmat que les urgències són "un lloc on mor gent", no amb la grip, sinó en general, ja que ha apuntat que hi arriba gent al tram final de la vida. Ha insistit, però que la gent rep tractament "immediatament" quan arriba a urgències i que les persones que hi treballen estan especialitzades a tractar aquests malalts. Ha afirmat també que la gent a urgències no està necessàriament esperant un llit sinó que pot esperar que la seva evolució li permeti marxar a casa.
Ha explicat que ella mateixa va estar fa uns dies amb un familiar més de 24 hores a les urgències del Mar i ha defensat que el pacient va ser "controlat i tractat" en tot moment.
Introduir incentius
D'altra banda, Pané ha explicat que s'estan estudiant i introduint canvis en el sistema sanitari per tal d'afrontar els reptes actuals. En ser preguntada per la proposta dels experts d'introduir incentius als professionals, ha explicat que hi ha més d'un sistema possible, i que l'ideal és "trobar la dosi" de cada plantejament per tal d'aplicar el més positiu. Un d'aquests sistemes és el capitatiu, mitjançant el qual el professional rep ingressos d'acord amb els pacients que té assignats i premiant la bona tasca, que es pot traduir en tenir la població vacunada, ben controlada de la tensió arterial o que es promoguin activitats comunitàries. "Hi ha objectius qualitatius que es mesuren i es pot dir: si vostè fa bé això, pot rebre un incentiu". En tot cas, Pané ha dit que amb això no vol dir que el tractament sigui ni millor ni pitjor sinó que hi ha estudis "molt robustos" fets arreu del món que apunten que segons la manera com cobren els professionals, s'obtenen uns resultats o uns altres.
Baixes laborals
Pané s'ha referit també a la polèmica per la campanya informativa sobre les baixes laborals, explicant que aquesta s'emmarca en un programa de millora de gestió de les baixes acordat per totes les comunitats autònomes amb la Seguretat Social estatal. La consellera ha destacat que Catalunya és la segona comunitat en nombre de baixes, "gairebé a 10 punts de Madrid o el País Basc". Ha reconegut que això els ha preocupat i ha defensat que s'ha de trobar la manera de garantir que les baixes s'utilitzen "correctament" per descarregar el sistema. A més, ha dit que les baixes representen un 1% del PIB. "És raonable que s'utilitzin adequadament", ha manifestat.
Sobre les reclamacions dels metges, i en concret les guàrdies de 24 hores, ha afirmat que es pot plantejar establir torns o guàrdies d'un temps diferent, però ha afirmat que no pot ser voluntari i les nits han d'estar cobertes. A més, ha explicat que aquest tema s'ha de negociar en el marc dels convenis col·lectius.
Sobre si els metges han de tenir o no un estatut propi, ha considerat bo que n'hi hagi un de comú, però ha afegit que també és positiu promoure taules específiques per a cada col·lectiu, "i no necessàriament amb un sol sindicat".