Investigadors lleidatans desenvolupen un model clínic per predir complicacions en traumatismes cranioencefàlics lleus
Integra variables que es poden obtenir en menys de 6 hores
Un estudi liderat per l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha desenvolupat i validat internament un model clínic de predicció, capaç d’estimar el risc de complicacions agudes en pacients que pateixen un traumatisme cranioencefàlic (TCE) lleu o moderat en el servei d’urgències.
El treball, publicat a BMC Emergency Medicine, ha construït el 'Goliat score' a partir d’un estudi de cohort consecutiva d’adults amb TCE lleu o moderat atesos entre juny de 2019 i desembre de 2020 en un servei d’urgències hospitalari de Lleida.
El model integra variables que es poden obtenir en menys de 6 hores, incloent l’edat, història d’hipertensió, càlcul de plaquetes, pressió arterial sistòlica, tractament anticoagulant o anomalies pupil·lars, per predir la probabilitat de complicacions neurològiques o cardiorespiratòries i mortalitat en les primeres 48 hores.
El responsable del grup d’investigació ERLab de l’IRB Lleida i investigador de la UOC, Oriol Yuguero, ha dit que detectar de forma precoç quins pacients tenen més risc "continua sent un repte clínic fonamental per optimitzar les decisions de descàrrega, el monitoratge clínic i l’ús de tomografies computades".
Els resultats de l’estudis mostren que 'Goliat score' aconsegueix capacitat de discriminar pacients amb alt risc respecte a sota de desenvolupar complicacions: "El model ha demostrat rendiment simular en subgrups per edat i sexe, malgrat que requereix validació externa prospectiva abans de poder aplicar-se de forma rutinària a la pràctica clínica", diu Yuguero.
Segons els investigadors, aquesta eina podria reduir exposicions innecessàries a radiacions, disminuir l’ús de la tomografia computeritzada cranial (TAC) i permetre decisions de descàrrega més segures i basades en risc, especialment en pacients d’edat avançada.