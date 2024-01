Mural per l'empoderament al Palau d'Anglesola

La façana de la Cooperativa de Sant Roc del Palau d’Anglesola mostra des d’ahir un mural de grans dimensions format per fotografies de la vintena de dones que el passat 1 de desembre van participar en l’acte d’inici del projecte Lleida, terra de dones transformadores. Aquest muntatge efímer mesura cinc metres d’altura per sis d’ample i està elaborat amb material reciclable.

La presentació del mural va comptar amb la participació de les dones que són protagonistes, de la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, i de l’alcalde del Palau, Francesc Balcells. Bergés va assenyalar que l’objectiu és visibilitzar “els projectes liderats per les dones en el món rural i que contribueixen a transformar econòmicament les Terres de Lleida” i va assenyalar que el lloc per exhibir el mural “és simbòlic, ja que tradicionalment les cooperatives agràries han estat ocupades majoritàriament per homes i és hora que les dones puguin anar ocupant aquests espais”. El projecte s’anirà replicant a les sis comarques de la vegueria de Lleida. Després, es farà una exposició itinerant per visibilitzar els resultats dels projectes i no es descarta que es pugui portar a altres punts de Catalunya. Per la seua part, l’alcalde del Palau va animar les poblacions lleidatanes a participar en la iniciativa i va destacar l’“efecte d’empoderament que té per a les dones” a més d’explicar que “el grup de dones del Pla d’Urgell s’ha cohesionat i, fins i tot, ha compost una cançó que estrenarem el 8 de març vinent”.

En el primer acte del projecte, dut a terme al Palau, es van adherir un total de vint-i-una dones, de les quals es va documentar les seues històries de vida i professionals. Es tracta d’un material per lluitar contra els estereotips i rols de gènere a l’entorn rural que es pot veure a www.donestransformadores.cat i a l’Instagram donestransformadores.