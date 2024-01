L’actor Sergio Peris-Mencheta anuncia que té càncer

detail.info.publicated EFE

L’actor, productor, director i presentador Sergio Peris-Mencheta (Madrid, 1975) ha anunciat aquest dilluns per Instagram que té càncer: està en ple procés de quimioteràpia i a l'espera d'un posterior trasplantament de medul·la.

'Em sento més vulnerable, terroritzat i petit que mai’, ha explicat el protagonista de "Los Borgias", que ha assenyalat que durant els últims mesos, està fent balanç de cada pas que fa en aquesta terra.

"Soc en un lloc on només aquells que hi han estat ho saben", ha afegit, el director de l’obra de teatre "Una noche sin luna", guardonada amb el premi Max a millor espectacle de teatre a la gala dels XXV Premis Max de les Arts Escèniques.

"Sé que en aquesta partida jo no ho decideixo del tot. Sé que la vida mana, i que hi ha una part on em toca confiar i deixar-me portar". "Però tinc les butxaques plenes de daus", afegeix Peris-Mencheta, que assenyala que "sempre he estat un home de sisos i no pararé ara".

A Instagram, a més, parla de la seua trajectòria professional, que l’ha portat a treballar "amb les ments teatrals més brillants, i a interpretar personatges fascinants". També parla de la seua vida personal: "I si professionalment ho he fet bé, en el meu regne personal, la vida sempre m’ha recompensat només amb la millor companyia".

"Començant amb el nostre equip Marta, Río, Olmo, Senda (el nostre gos) i amb mi. Les aventures, els canvis de vida, els viatges, els projectes en comú. QUIN EQUIP... 19 anys i mig després, segueixo perdudament enamorat de Marta, que cada dia em fa sentir estimat i estimat. I els meus amics, mestres, el meu Mamushka i Yonyon...", ha afegit.