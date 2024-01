Imatges del rescat d'un gat atrapat en un arbre a la zona dels Camps Elisis de Lleida

Els Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Urbana de Lleida van haver de rescatar ahir un gat atrapat en un arbre a la zona dels Camps Elisis de la ciutat. L’equip de salvament va haver d’utilitzar una autoescala per arribar al lloc on era l’animal al tractar-se d’un arbre de gran altura.

Els Bombers van ser alertats que hi havia un felí que es trobava miolant dalt d’un arbre. L’animal es trobava entre les branques i els efectius no van aconseguir rescatar-lo des de l’exterior d’una plaça i es va preparar un llençol per esmorteir el cop en cas de caiguda del petit felí.

L’actuació d’altura dels Bombers va causar gran expectació entre les persones que passejaven per la zona i veïns, alguns dels quals van col·laborar en el rescat de l’animal, que finalment va caure a sobre d’una manta sa i estalvi. Es desconeix quant de temps portava el petit mixino pujat a l’arbre sense poder saltar ni a qui pot pertànyer l’animal. Els Bombers han rescatat animals atrapats en edificis abandonats o que no saben baixar d’arbres en diferents ocasions, la majoria de les vegades alertats per veïns o titulars dels animals.D’altra banda, a la Granadella, els Bombers van instal·lar una gàbia trampa amb menjar per atreure un felí que estava tancat en un habitatge buit des del passat 7 de gener, segons van denunciar veïns a través de les xarxes socials.