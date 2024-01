Salut allarga una setmana la mascareta obligatòria als centres sanitaris

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Departament de Salut ha allargat durant una setmana la mesura de dur mascareta obligatòriament als centres sanitaris, segons ha avançat 'Betevé' i han confirmat a l'ACN des de l'executiu català. Fonts del departament han explicat que s'ha pres aquesta decisió perquè, tot i que s'ha passat "el primer pic" de l'epidèmia de grip, és "prudent esperar una mica més" per veure com evoluciona la situació. El departament no tanca la porta, doncs, a que la mesura es pugui allargar en el temps més enllà d'aquesta setmana de pròrroga inicial. Cal recordar que Salut va tornar a fer obligatòria la mascareta als centres sanitaris el 9 de gener, en principi per a 15 dies. Amb la pròrroga la mesura s'estén, en principi, fins a la final de mes.