La metamorfosi dels insectes revela les claus del pas a l’adolescència, segons un estudi

Un estudi de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) ha determinat que la metamorfosi dels insectes revela les claus del pas a l’adolescència. La recerca conclou que el senyal metabòlic que determina el pas a l’edat adulta és el pes. Tant en humans com en insectes, la massa corporal exerceix un paper crucial en l'inici de la transició ja que indica que el subjecte compta amb les reserves energètiques adequades per a la reproducció. Tots dos processos estan intrínsecament lligats a la síntesi d'hormones esteroidals. L’estudi ha estat publicat recentment a la revista ‘PLOS Genetics’.

"Comprendre la connexió entre la massa corporal i la síntesi d'hormones en insectes ens pot proporcionar pistes sobre el control de l'inici de la pubertat i ajudar a establir teràpies per a prevenir la pubertat prematura", ha assenyalat l’investigador principal de l'IBE i coautor de l'estudi Xavier Franch-Marro.

Per desenvolupar l’estudi, l'equip de l'IBE ha manipulat diverses vies de senyalització de l'escarabat de la farina. Va ser en inactivar la via de TGFß (Transforming Growth Factor beta) que van observar que les larves de l'escarabat, en lloc d'iniciar la metamorfosi, romanien en estat juvenil fins a la seva mort. Amb aquests resultats, els investigadors van revelar les vies de senyalització que desencadenen la producció d'esteroides al final de l'etapa juvenil.

Franch-Marro ha explicat que, en humans, la massa corporal exerceix un paper crucial en l'inici de la transició cap a l'edat adulta i ha recordat que hi ha malalties que afecten el pes corporal, com l'anorèxia o l'obesitat, que poden retardar o avançar el començament de l'adolescència. "Hem observat una correlació entre la massa corporal i l'activació d'aquestes vies de senyalització, per la qual cosa ens proposem identificar les proteïnes que s'expressen amb relació al pes corporal", ha apuntat l’expert.

En el cas dels insectes, la clau resideix en la miostatina, un factor de creixement que s'origina als músculs durant el seu desenvolupament i que activa les vies de senyalització que desencadenen la metamorfosi quan s'assoleix el pes necessari. "Aquest factor avisa al cos que s'ha assolit un pes òptim i que pot iniciar la metamorfosi o l'adolescència, en el nostre cas, amb les reserves energètiques suficients", ha explicat l’investigador principal de l'IBE i coautor de l'estudi David Martín.

"Les vies de senyalització responsables de l'activació de la metamorfosi en insectes són les mateixes que tenim els humans. Per això, aquests resultats podrien contenir les claus sobre el nostre trànsit a l'adolescència i obrir la porta a futures recerques en la salut humana", ha conclòs Franch-Marro.