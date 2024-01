Mor David Gail, actor de “Sensación de vivir”

L’actor David Gail, famós pel seu treball en la sèrie nord-americana Sensación de vivir ha mort als 58 anys per causes desconegudes. Així ho va revelar en xarxes socials la seua germana Katie Colmenares. No va ser l’única a lamentar la mort, també ho va fer Peter Ferriero, productor que és darrere de l’actual temptativa de ressuscitar Sensación de vivir, el projecte més important en què va intervenir Gail. Va tenir petits papers en sèries de televisió com Urgencias, Un médico precoz, S’ha escrit un crim o Savannah.

Gail va ser conegut pel públic sobretot gràcies a Sensación de vivir, sèrie en què en va aparèixer com el promès de Brenda Walsh (Shannen Doherty).