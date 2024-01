15 anys sense Marta del Castillo: un crim amb moltes incògnites

detail.info.publicated EUROPA PRESS l

Amb motiu dels 15 anys transcorreguts des del crim de Marta del Castillo, per l’assassinat de la qual es va condemnar Miguel Carcaño a 21 anys i tres mesos de presó, Antonio del Castillo, pare de la víctima ha assenyalat aquest dimecres la Justícia com a "responsable" que encara no hagi estat localitzat el cadàver de la seua filla.

En una publicació a la xarxa social X, abans Twitter, Antonio del Castillo mostra una imatge de l’edifici de l’Audiència de Sevilla, al Prado de San Sebastián, on avui s'ha celebrat una concentració per commemorar els 15 anys del crim i reclamar avenços en la localització del cadàver de Marta, una mobilització promoguda per l’avi de la víctima, José Antonio Casanueva.

"És aquí on s’hagin els responsables que Marta no aparegui, al·ludint a lleis proteccionista als drets individuals. Que fora la filla d’un d’ells, a veure on serien aquestes mateixes lleis", exposa Antonio del Castillo sobre la fotografia de l’Audiència de Sevilla, agregant que fa "15 anys que suporta injustícies".

L’informe pericial

Això, en un marc en el qual la Policia Nacional estaria ja operant respecte al contingut de l’informe pericial encarregat a una empresa especialitzada sobre les "dades crues" del telèfon mòbil de Carcaño. L’estudi hauria detectat fins a sis nous posicionaments del telèfon de Miguel Carcaño a Dos Hermanas, l’assentament barraquista d’El Vacie o el cementiri de San Fernando, encara que sense poder determinar a quins moments concrets corresponen els mateixos.

Davant tal resultat, Antonio del Castillo exposava recentment a Europa Press que "la Policia no ha aportat al pèrit els arxius" amb què compta aconseguits de l’operadora de telefonia del mòbil de Carcaño, malgrat que l’esmentat especialista va sol·licitar els mateixos "per activa i per passiva", així com també l’advocada de la família de la víctima, Inmaculada Torres. De la mateixa manera, atribuïa al Jutjat una suposada obstrucció a l’hora de promoure aquest informe.

Per això, segons el pare de la víctima, el pèrit autor d’aquest informe "no ha pogut determinar el dia i l’hora" de les noves localitzacions detectades respecte al telèfon mòbil de Miguel Carcaño.

Mesos enrere, la família de Marta del Castillo lamentava per cert que per mor del Jutjat d’Instrucció número quatre, l’esmentat estudi se centrava en "un únic telèfon", el de Carcaño, rememorant que el jutge d’instrucció del cas "es va retractar" de la seua decisió inicial que aquesta prova pericial inclogués els mòbils del germà de Carcaño, Francisco Javier Delgado; la seua xicota, María García Mendaro; de l’amic de Carcaño Samuel Benítez i de Francisco Javier García, àlies "El Cuco".

No és possible "revisar" el que ja s'ha jutjat

A l’hora d’ordenar a l’abril de 2021 aquesta prova pericial, recordem-ho, el jutge d’instrucció Álvaro Martín precisava en la seua interlocutòria quue l’objecte d’aquesta causa és "la comprovació, si això fos possible, del lloc en el qual es troba el cos de la víctima, única raó del manteniment de la present peça, sense que a través d’ella es pugui arribar a una revisió del que ja s'ha jutjat, ni a l’ampliació de la instrucció".

Segons la interlocutòria del jutge d’instrucció, "l’afirmació del penat Miguel Carcaño d’haver autoritzat la pràctica de les diligències interessades respecte del telèfon o telèfons dels quals fos titular, de manera que cap, per a ell i només per a ell, entrar a valorar la idoneïtat de la mesura interessada".

En aquest sentit, recordem que el judici celebrat el 2011 contra els majors d’edat acusats per l’assassinat de Marta del Castillo i la desaparició del seu cadàver es va saldar amb la condemna de Carcaño i l’absolució de la resta d’adults acusats, que eren el seu germà Francisco Javier Delgado, María García Mendaro i Samuel Benítez.

En el cas del Cuco, menor d’edat a la data dels fets, va ser condemnat per un jutjat de Menors a tres anys de reclusió en un centre per encobrir l’assassinat; si bé el 2022 un Jutjat Penal el va condemnar juntament amb la seua mare a dos anys de presó per un delicte de fals testimoni en les compareixences de tots dos com a testimonis en el judici contra els adults.