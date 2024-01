Justin Timberlake presenta'Selfish', el primer senzill del seu sisè àlbum d’estudi

detail.info.publicated EFE

Justin Timberlake ha presentat aquest dijous 'Selfish', el primer senzill del que serà el seu sisè àlbum d’estudi, titulat 'Everything I Thought It Was', previst per al 15 de març. 'Selfish' és a més el seu primer tema en solitari des que el 2018 va publicar el disc 'Man of the Woods'.

Segons ha informat Sony a través d’un comunicat, aquesta nova cançó de pop ha estat escrita escrita per Timberlake, Theron Thomas, Amy Allen, Louis Bell i Cirkut. Els dos últims han treballat, respectivament, per a artistes com Taylor Swift i The Weeknd. L’autor de 'Cry Me a River' parla a 'Selfish' de l’amor desmesurat cap a una persona i del sentiment d’egoisme que li provoca el seu desig de posseir-la.

El senzill està acompanyat d’un vídeo dirigit per Bradley J. Calder, que ha treballat amb artistes com SZA i Tinashe, i s'hi observa el cantant frustrat mentre assaja l’enregistrament d’un vídeo. L’actuació i la realitat es difuminen quan Timberlake intenta agafar un telèfon roig que el posi en contacte amb el seu ésser estimat, mentre les parets de l'habitació es van fent cada vegada més petites. "És un retrat cru i honest de Justin com a artista i persona", diu el comunicat de la discogràfica.

Timberlake va presentar en directe 'Selfish' en un concert que va oferir la setmana passada a la seua ciutat natal de Memphis, Tennessee, però la presentació oficial del senzill ha tingut lloc aquest dijous.

A aquest tema el seguirà l’estrena de noves cançons com 'Sanctified' i 'No Angels', que també formaran part de 'Everything I Thought It Was'.

Malgrat els anys d’absència com a solista, Timberlake no ha deixat la música en aquest temps, ja que ha col·laborat en la creació de bandes sonores de pel·lícules com 'Trolls' (2020) i 'Trolls Band Together" (2023), en què la cançó 'Better Place' el va reunir amb la 'boy band' que el fer famòs als anys 90, NSYNC.