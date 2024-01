Suspès el judici per agressió a Josep Maria Mainat

detail.info.publicated Redacció

El judici a Angela Dobrowolski acusada de presumptament agredir el seu exmarit, el productor de televisió Josep Maria Mainat, un any abans de presumptament intentar matar-lo va quedar suspès ahir sense nova data en no presentar-se cap dels dos al jutjat.

Dobrowolski s’enfrontava a una petició de nou mesos de presó per part de la Fiscalia, mentre que Mainat va denunciar l’agressió en el seu moment, però després no es va mantenir com a acusació en la causa, i estava citat en qualitat de testimoni.

En tractar-se d’una petició de condemna inferior a dos anys de presó, Dobrowolski podia ser jutjada en absència. Tanmateix, la fiscal considerava “essencial” la presència de Mainat, el principal testimoni de càrrec de l’acusació, i va demanar de suspendre el judici. El jutge va optar finalment per suspendre'l i li va imposar una multa de 500 euros a Mainat.