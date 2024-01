Tecnologia lleidatana al Mobile

El talent lleidatà tornarà a ser present al Mobile World Congress (MWG), que se celebrarà a Barcelona del 26 al 29 de febrer amb l’objectiu d’arribar els 95.000 participants. Lleida.net serà una de les empreses que participarà en el saló més gran de tecnologia mòbil del món, on presentarà un servei de validació de signatura electrònica. El fundador i CEO de la firma, Sisco Sapena, va explicar que “hem detectat que hi ha bastants fraus perquè els usuaris utilitzen visualitzadors que no comproven la signatura electrònica”. Va recordar que en els propers mesos entrarà en vigor la factura electrònica obligatòria per a empresaris i professionals i aquest producte agilitzarà els tràmits de forma fiable. També presentaran Certvalidator, una solució per agilitzar la validació d’usuaris mitjançant certificats digitals. Una altra de les firmes lleidatanes que repetirà a l’MWC és el Grup Saltó, que donarà a conèixer un nou dispositiu de teleassistència i telemedicina.

El sistema, que no té mobilitat i es pot instal·lar tant en un espai compartit com en una llar, incorpora aplicacions per poder mesurar la temperatura, la tensió arterial, la saturació d’oxigen en sang o el ritme cardíac. Per la seua part, Ingroup participarà activament en les activitats del congrés, encara que en aquesta ocasió no tindrà un estand físic. El saló preveu acollir aquest any entre 95.000 visitants, uns 2.400 expositors de tot el món i més de 1.000 conferenciants, dels quals el 40% seran dones. Així ho van assegurar ahir el director general de GSMA, Mats Granryd, i la directora de màrqueting de GSMA, Lara Dewar, durant la presentació de les novetats d’aquest 2024.

El congrés guanyarà múscul i omplirà tots els espais del recinte de la Fira de Montjuïc. De fet, s’espera que més d’un 50 per cent d’assistents no treballin directament amb mòbils, sinó en sectors tecnològics com la salut, el fintech, l’entreteniment o la mobilitat. “Som molt més que mòbils, representem la transformació digital de múltiples indústries”, va assegurar Granryd, que va destacar la importància de la intel·ligència artificial, el cloud computing o el 5G en l’esdeveniment. D’altra banda, entre els expositors hi haurà Google, Meta, Samsung, Microsoft, Ericsson o Amazon.

Un cotxe volador o un vaixell d’hidrogen, entre les novetats

Entre les principals novetats tecnològiques del saló, hi haurà un prototip de cotxe volador amb una autonomia de 170 quilòmetres de la companyia Alef Aeronautics i un vaixell d’hidrogen de suport de 10 metres que utilitzarà l’equip de Nova Zelanda de la Copa Amèrica de vela. Aquest es complementarà amb un simulador en realitat virtual de la competició, a l’estand de la Generalitat. Aquest any, el congrés tornarà a acollir l’expositor més gran de la mà de la firma xinesa Huawei i comptarà amb noves empreses provinents del gegant asiàtic com China Telecom o YOFC. A més de lluitar contra la discriminació de gènere, el Mobile vol posar el seu gra de sorra per conscienciar sobre la fractura digital, que afecta 3.000 milions de persones que no tenen connexió a internet. En plena emergència per la sequera, instaran els congressistes a consumir aigua amb “més consciència” i tampoc no connectaran les fonts del recinte firal.