L''Alexa' en català, a prova a la Seu

Veïns de la Seu d’Urgell van posar a prova dijous Cati, un assistent virtual en català que va crear l’any passat el jove estudiant de la capital de l’Alt Urgell Markus Urban Casanovas per ajudar la gent gran gràcies a la intel·ligència artificial. Aquesta estrena es va dur a terme al Punt Òmnia, on un grup de voluntaris amb diferents nivells d’experiència tecnològica es van familiaritzar amb aquest sistema, que pot ajudar el col·lectiu a posar música, conèixer la previsió meteorològica, consultar una recepta culinària, saber l’actualitat o alertar d’una emergència, entre moltes altres utilitats. “Aquesta prova pilot ha permès avaluar la implementació actual i ha generat moltes idees interessants per poder ampliar les funcions de Cati, que segueix en fase de desenvolupament”, va explicar Urban, que va destacar que durant la sessió es van plantejar suggeriments molt útils per poder millorar el programa. Per la seua part, la dinamitzadora del Punt Òmnia, Ester Collado, va dir que amb la realització d’aquesta prova pilot “hem pogut comprovar els aspectes positius de la intel·ligència artificial”. Sobre això, Collado va assegurar que “poder col·laborar amb Markus Urban ha estat tota una experiència d’aprenentatge sobre aquesta tecnologia i sobre allò que podem fer per ajudar les persones grans” i va afegir que “ara només queda que el jove acabi de desenvolupar aquesta eina i ens tornarem a trobar per veure els avenços i els canvis que ha introduït a Cati”.

Com ja va publicar SEGRE, amb tan sols disset anys, Urban va crear aquesta versió catalana d’Alexa en un projecte tecnològic de segon de batxillerat a l’institut Joan Brudieu, amb el qual va guanyar premi especial de la Fundació Catalunya La Pedrera Exporecerca Jove. Aquest reconeixement li va permetre poder participar en la Intel International Science and Engineering Fair, la fira de treballs d’investigació per a estudiants preuniversitaris més important i una de les més prestigioses del món que es va celebrar el maig de l’any passat als Estats Units.El nom de l’assistent Cati ve de la paraula català. Sobre la idea del projecte, va explicar que “fins ara no existia un assistent que funcionés i parlés en la nostra llengua i això era una cosa que em motivava”.