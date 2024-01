Omella descarta anar a la comissió del Parlament sobre pederàstia

L’arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal, Juan José Omella, ha traslladat la presidenta del Parlament, Anna Erra, que no compareixerà dilluns vinent davant de la comissió d’investigació sobre la pederàstia a l’Església espanyola. Fonts parlamentàries van confirmar ahir que ja els constava la declinació d’Omella, que el passat 15 de desembre va ser citat en la comissió per a aquest 29 de gener en qualitat de testimoni. L’arquebisbe va enviar una carta a Erra en què argumenta que, segons el Tribunal Constitucional, no està obligat a presentar-se al Parlament. A més, Omella afegeix a la carta que el Defensor del Poble, el Congrés i un despatx d’advocats ja estan investigant la pederàstia a l’Església. En la missiva, Omella assegura que els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconsense han decidit “de forma unànime i expressa” que no comparegui. La presidenta de la comissió, Susanna Segovia (comuns), va publicar un missatge a les xarxes socials per informar que demanarà a la Mesa del Parlament que prengui mesures i traslladi a la Fiscalia la no-compareixença d’Omella: “La seua compareixença com a testimoni és obligatòria, no voluntària.” La comissió va decidir a finals de març del 2023 citar Omella, i el 15 de desembre es va concretar la data i se’l va cridar a comparèixer. ERC, Junts, CUP i comuns van votar a favor de la proposta i el PSC s’hi va manifestar en contra. La resta de grups no hi van participar.