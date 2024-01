Quines seran les disfresses més buscades aquest Carnaval 2024?

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els tipus de disfresses que la gent tria per al carnaval poden estar influïdes per una gran varietat de factors, i l’elecció individual d’una disfressa pot dependre de la personalitat, interessos, tendències culturals i socials, així com d’esdeveniments actuals.

El web d’anuncis classificats, Clasf.es, ha elaborat un rànquing sobre les disfresses que més s’estan demandat per als carnavals després de parlar amb diverses botigues de disfresses d’algunes ciutats. Així, Merche afirma des de la seua botiga a Bilbao comenta que "aquests carnavals sempre triomfen les disfresses de pirates tant en noies com nois".

A Sevilla, Antonio comenta que "els clàssics de superherois són disfresses que es venen molt bé en homes, nens i també en dones, principalment el de Wonder Woman". Des de Madrid, Julia diu que "estan venint molts grups joves buscant disfresses de La Casa de Papel ja que la nova sèrie de Berlin ha revitalitzat el concepte de la disfressa".

L’univers de Barbie el 2023 ha guanyat molt terreny segons ens diuen des d’una cèntrica botiga de Barcelona, "és una bogeria la quantitat de gent que pregunta per la disfressa de Barbie, ja que tens moltes opcions per personalitzar-lo".

Aquesta és la recopilació del més buscat per a aquests carnavals que s’acosten:

Disfresses més demandades per grups:

La Casa de Papel

El Juego del Calamar

Família Adams

Mario Bros & Luigi (univers Mario )

& (univers ) Emojis

Disfresses més demandades per dones

Barbie

Pirata

Harley Quinn

Miércoles (Família Adams )

) Wonder Woman

Disfresses més demandades per homes