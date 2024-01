Mobilització escolar per la pau

Acte ahir dels alumnes de l’Escola d’Almenar que van treballar una versió catalana d’‘Imagine’. - AJUNTAMENT DE CORBINS Acte ahir dels alumnes de l’Escola d’Almenar que van treballar una versió catalana d’‘Imagine’. - AJUNTAMENT DE CORBINS Acte ahir dels alumnes de l’Escola d’Almenar que van treballar una versió catalana d’‘Imagine’. - AJUNTAMENT DE CORBINS Acte ahir dels alumnes de l’Escola d’Almenar que van treballar una versió catalana d’‘Imagine’. - AJUNTAMENT DE CORBINS Acte ahir dels alumnes de l’Escola d’Almenar que van treballar una versió catalana d’‘Imagine’. - AJUNTAMENT DE CORBINS Acte ahir dels alumnes de l’Escola d’Almenar que van treballar una versió catalana d’‘Imagine’. - AJUNTAMENT DE CORBINS Acte ahir dels alumnes de l’Escola d’Almenar que van treballar una versió catalana d’‘Imagine’. - AJUNTAMENT DE CORBINS Acte ahir dels alumnes de l’Escola d’Almenar que van treballar una versió catalana d’‘Imagine’. - AJUNTAMENT DE CORBINS Acte ahir dels alumnes de l’Escola d’Almenar que van treballar una versió catalana d’‘Imagine’. - AJUNTAMENT DE CORBINS

Els col·legis de les comarques lleidatanes van commemorar ahir amb múltiples activitats el Dia Escolar de la Pau i la No-Violència, una efemèride que s’ha convertit en una cita ineludible per a escolars i professors. Instituït l’any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal Vidal, se celebra cada 30 de gener per commemorar l’assassinat de Mahatma Gandhi fa setanta-sis anys. En el cas de la ciutat de Lleida, més de 500 nens van participar en els actes organitzats per la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida i la regidoria de Cooperació de l’ajuntament de Lleida, amb la col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn i el suport de diferents entitats i ONG. L’eix central d’aquest any és la resolució pacífica dels conflictes actius a tot el món amb la iniciativa Mirades al món: un recorregut pels conflictes actius.

La commemoració d’aquesta efemèride es va fer a través d’una performance dels alumnes de la Bordeta, en la qual van fer una instal·lació artística que simbolitzava les víctimes infantils de les guerres, a més de la lectura del manifest de l’entitat Aturem les Guerres. A la tarda, l’Orfeó Lleidatà va acollir la presentació d’un curtmetratge en el qual nens i nenes de diversos centres de la ciutat parlen sobre els conflictes al Sàhara, Síria, Colòmbia, Palestina i Ucraïna per destacar la importància de la pau i la seua resolució com a valors fonamentals per a la convivència. Les activitats es van portar a terme també en altres municipis com Almenar o Corbins, a més de Tàrrega, on la plaça Major es va omplir de símbols representatius de la pau. A Agramunt, els alumnes van penjar missatges de pau en forma de ploma sobre dos grans atrapasomnis instal·lats a la plaça de l’Església.