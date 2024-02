Els espanyols cada cop es casen menys i es divorcien més

detail.info.publicated EFE

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els espanyols cada vegada es casen menys (la meitat que fa 50 anys), a edats més tardanes i es divorcien més: a prop del 50 per cent de les unions acaben en ruptura.

Ho analitza l’últim informe “Transformació i crisi de la institució matrimonial a Espanya” de l’Observatori Demogràfic CEU, que destaca la caiguda dels casaments per l’església que han passat del 99 % el 1976, al 20 % o menys actualment.

La solteria, a l’alça

Com recull l’anàlisi, la probabilitat teòrica de deixar de romandre solter abans dels 50 anys ha passat de prop del 100 % el 1976, a només el 43 % per als homes i el 47 % per a les dones el 2019.

A més, exposa que la immensa majoria dels que es casaven ho feien abans dels 30 anys (85 % dels homes i 90 % de les dones), quan actualment no assoleix ni el 20 %.

“Entre els espanyols i europeus que van morir el 2021 amb 80 anys o més, menys del 8 % eren solters; amb les actuals taxes de primonupcionalitat que estimen l’equivalent a la probabilitat que un adult deixi de ser solter, alguna cosa més de la meitat dels espanyols joves no es casaran mai”, explica l’observatori.

Només els suecs ens superen en l’edat dels nuvis

També destaca que l’edat mitjana en contreure el primer matrimoni ha pujat en més de 10 anys des de 1976 a 2022, sent els espanyols els europeus que es casen per primera vegada a una edat més tardana, només superats pels suecs.

L’edat mitjana a què es contreu matrimoni per primera vegada ha passat en els homes de 26,7 el 1976 a 36,8 el 2022, i entre les dones de 24,1 a 34,9 anys.

Les comunitats en les quals més han caigut el nombre de casaments per mil habitants de nacionalitat espanyola (entre 1976 i 2019) han estat País Basc, Madrid, Cantàbria, Catalunya i Comunitat Valenciana.

L’observatori assenyala que la caiguda en la taxa de casaments per cada mil habitants, sumada a l’alta divorcialitat, té un impacte molt negatiu en la taxa de fecunditat.

La meitat dels nens naix de mares no casades i més del 10 % dels nascuts es criaran amb un sol progenitor -uns dos milions de nens-, indica l’informe.

L’anàlisi mostra un augment dels matrimonis entre persones del mateix sexe, passant d’un 1,6 % el 2007 al 3,4 % el 2022.