L'IRBLleida busca 30 persones amb Parkinson per a un assaig clínic

L’Institut d’Investigació Biomèdica IRBLleida busca 30 lleidatans amb Parkinson per participar en un assaig clínic que té per objectiu esbrinar si millora la seua manera de caminar amb un programa de rehabilitació de la marxa individualitzat de 6 setmanes, va explicar Helena Fernández Lago, investigadora principal. L’assaig forma part d’un projecte del Grup d’Investigació de Cures de Salut, finançat per l’Institut de Salut Carlos III, el ministeri de Ciència i el fons Feder. Aquesta malaltia causa un deteriorament cognitiu que explica que caiguin o es paralitzin al fer diverses tasques alhora. Fa un any van iniciar l’assaig amb 8 persones, ara són 14 i en requereixen 30 més. Els interessats poden trucar al 973003745, enviar un mail a pere.bosch@udl.cat o omplir un formulari al web del grup.

D’altra banda, l’IRBLleida impulsa el projecte Les lleidatanes que investiguen, a través del qual investigadores del centre es desplaçaran a les zones escolars rurals (ZER) del Segrià per donar a conèixer dones científiques actuals i històriques. Compta amb 12.600 euros de la Convocatòria d’Ajuts Oró a la Cultura Científica a Català.Paral·lelament, la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, va destacar ahir la baixada generalitzada dels casos de grip i altres virus respiratoris en l’Atenció Primària i va corroborar que el pic epidèmic ja s’ha superat. “El descens de casos és claríssim, la primera setmana de gener van baixar un 3%, la segona un 17% i la tercera un 15%”, va detallar Cabezas, que va avançar que per a les dades de l’última setmana de gener, que es publica avui, “les estimacions ens diuen que el descens rondarà el 20%, per la qual cosa hi ha hagut una millora claríssima de la grip i dels virus respiratoris”. Cabezas també va dir que la taxa de vacunació d’aquestes malalties aquest hivern és la més baixa des de la pandèmia de la covid, però va assenyalar que “si la comparem amb els anys anteriors a la covid, estem en uns valors similars”. Carmen Cabezas es va reunir ahir amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, per reforçar la col·laboració entre la Paeria i la Generalitat per fer de Lleida una ciutat més saludable.