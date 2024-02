Detecten un cas de grip porcina en un treballador d’una granja de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC, en les sigles en anglès) ha notificat un cas de contagi de grip porcina en un treballador d’una granja de Lleida, sense que s’hagin identificat més casos relacionats a la zona, segons va avançar ahir La Vanguardia. El contagi va ser comunicat per les autoritats espanyoles el 29 de gener passat i ha estat publicat al butlletí setmanal d’ECDC. Fins ara només s’havien detectat a tot el món 73 casos en humans infectats amb l’A(H1N1).

Símptomes el 25 de novembre

El pacient no té antecedents de malaltia subjacent i va desenvolupar símptomes (tos amb expectoració mucopurulent, febre, malestar i miàlgia) el 25 de novembre passat. No hi va haver signes de pneumònia després de la radiografia de tòrax i al pacient li van diagnosticar bronquitis quan va ser atès de forma ambulatòria. Les posteriors anàlisis de laboratori van confirmar que es tracta de grip porcina A(H1N1). L’ECDC va informar que el pacient s’ha recuperat totalment i, fins a la data, no s’han detectat nous casos entre els contactes propers.

Des de Sanitat informen dels detalls del cas que donen per tancat, ja que ja no es fa seguiment del pacient. Va ser el 10 de gener quan les autoritats sanitàries de Catalunya van notificar un cas de grip porcina en un home de 33 anys que treballa en una granja a Lleida. La data de l’inici de símptomes va ser el 25 de novembre. El 12 de desembre va prendre mostra d’exsudat nasal i orofaringi que va resultar positiu per a influença A, però no va poder ser subtipat. Es va enviar al laboratori regional de referència i es va identificar com a virus de la influència porcina. No s’han detectat casos secundaris entre els contactes estrets familiars ni entre els nou treballadors de la granja. El cas ha evolucionat favorablement. La mostra va ser enviada per a confirmació a l’Institut Nacional de Microbiologia i el virus s’ha aïllat i ha estat compartit amb el Centre Col·laborador de l’OMS.

“No ha de ser alarma social”

Com va explicar María Montoya, investigadora del grup d’Immunologia Viral en el Centre d’Investigacions Biològiques Margarita Salas (CIB-CSIC), i recull SMC, “no ha de ser una alarma social mentre estiguem atents a possibles nous virus recombinants o nous virus amb mutacions. Per això és tan important estar atent