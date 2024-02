Les bateries de liti podrien duplicar l’autonomia dels vehicles elèctrics

detail.info.publicated europa press

La revista 'Nature' publica un nou treball de la Universitat d'Standford (Estats Units) sobre la clau de com augmentar el rendiment de les bateries de metall liti. Segons els seus resultats, els vehicles elèctrics de pròxima generació podrien funcionar amb bateries de metall de liti que recorren entre 500 i 700 milles amb una sola càrrega, el doble de l’autonomia de les bateries d’ions de liti convencionals dels vehicles elèctrics actuals.

Actualment, la tecnologia de metall de liti té seriosos inconvenients: la bateria perd ràpidament la seua capacitat d’emmagatzemar energia després de relativament pocs cicles de càrrega i descarrega, la qual cosa és molt poc pràctica per als conductors que esperen que els cotxes elèctrics recarregables funcionin durant anys.

En aquest context, els investigadors de la Universitat d'Stanford han descobert una solució de baix cost: simplement esgotar la bateria i deixar-la reposar durant diverses hores. Aquest enfocament senzill, va restablir la capacitat de la bateria i va millorar el rendiment general.

Els resultats de l’estudi podrien proporcionar als fabricants de vehicles elèctrics informació pràctica sobre com adaptar la tecnologia de metall de liti a les condicions de conducció del món real, comenta l’autor principal Yi Cui, professor d’Energia i Enginyeria a l’Escola de Sostenibilidad Stanford Doerr.

Així mateix, duplicar l’autonomia podria eliminar l’ansietat per l’autonomia dels conductors que es mostren reticents a comprar vehicles elèctrics. Desafortunadament, la càrrega i descàrrega contínua fa que les bateries de metall liti es degradin ràpidament, deixant-les inútils per a la conducció rutinària.

D’altra banda, aquest nou enfocament no requereix tècniques o materials de fabricació nous i costosos. Aquest protocol pot implementar-se tan ràpid com sigui necessari per escriure el codi del sistema de gestió de la bateria.

Així, els investigadors consideren que en certs tipus de bateries de metall liti, l’estat de descàrrega en repòs per si sol pot augmentar significativament la vida útil del cicle de vida dels vehicles elèctrics.