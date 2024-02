Un fàrmac contra el càncer podria tractar el Parkinson

Investigadors de diversos centres científics catalans han trobat en un fàrmac contra el càncer, el Rucaparib, el potencial en organisme per a tractaments de Parkinson per les transformacions bioquímiques que aquests productes deixen al cos.

Així ho expliquen en un estudi publicat a la revista Cell Chemical Biology els investigadors Albert A. Antolin, del programa Oncobell de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge a Barcelona i ProCure de l’Institut Català d’Oncologia, i Amadeu Llebaria, de l’Institut de Química Avançada de Catalunya.Els científics comencen per explicar que una vegada els fàrmacs entren a l’organisme, a part de realitzar la seua funció terapèutica, es transformen bioquímicament per acció de la maquinària metabòlica, procés que en facilita l’expulsió. Aquesta biotransformació té com a resultat una desaparició gradual del fàrmac, que es va convertint als seus metabòlits i, aquests, al seu torn, poden assolir altes concentracions a l’organisme i mostrar, també, una activitat biològica que pot ser diferent a l’original. “És a dir, els metabòlits i el fàrmac coexisteixen en l’organisme, i poden arribar a provocar efectes diferents dels individuals”, assenyalen els investigadors.El Rucaparib és un medicament utilitzat en quimioteràpia del càncer d’ovari, de mama i, més recentment, del càncer de pròstata i del seu metabòlit. L’estudi científic ha analitzat la relació entre el fàrmac i la molècula M324, demostrant que el Rucaparib i el seu metabòlit tenen activitats diferenciades i actuen de forma sinèrgica en algunes línies cel·lulars de càncer de pròstata. Així mateix, “l’M324 redueix l’acumulació de la proteïna alfa-sinucleïna en neurones derivades de pacients de Parkinson, una malaltia en la qual les neurones no produeixen prou quantitat del neurotransmissor”.