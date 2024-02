L'ermita de Sant Quirc de Durro es converteix en el set de rodatge d'un film

L’ermita de Sant Quirc de Durro es va omplir ahir d’equips de filmació de la pel·lícula Las madres no, la nova cinta de la directora Mar Coll. La pel·lícula està protagonitzada per Oriol Pla i Laura Weissmahr i també compta amb Giannina Fruttero i Belén Cruz. La Vall de Boí i alguns dels seus espais emblemàtics com l’església de Sant Joan de Boí van ser escenaris del rodatge, que més endavant es traslladarà a Barcelona i Tarragona.