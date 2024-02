El 'masterchef' a la catalana arriba a la quarta edició

Estudiants de cuina de menys de 25 anys ja poden inscriure’s a la quarta edició del masterchef de les escoles d’hostaleria de Catalunya, els Premis Gastronòmics Josep Lladonosa, la final dels quals se celebrarà el 19 de maig al Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques. Per poder participar-hi, els aspirants hauran d’omplir un full d’inscripció i enviar un vídeo elaborant una recepta de lliure elecció al costat de la fitxa tècnica del plat al correu info@premislladonosa.com, abans del 23 de febrer. Entre totes les propostes rebudes, el jurat seleccionarà un màxim de dotze cuiners de cada província catalana que passaran a les semifinals. Com a novetat, la categoria social, oberta a les entitats socials de Catalunya que tinguin formació de gastronomia en el seu programa, pren aquest any el nom de l’empresari lleidatà Josep Lluís Rull, que va ser president del Grup Rull i impulsor d’aquests guardons, mort recentment.

El director general d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Joan Gòdia, va presidir ahir a Barcelona la presentació d’aquests premis, que reconeixen els millors estudiants de cuina i de sala de Catalunya.Gòdia va subratllar el compromís que manté la Generalitat per consolidar una iniciativa que posa en relleu la formació dels joves talents de la cuina catalana, cridats a liderar el futur d’un sector tan estratègic per al turisme i l’economia. A l’acte van assistir l’alcalde de les Borges, Josep Ramon Farran, com a portaveu de la Capital de l’Oli, i l’alma mater d’aquests premis, el cuiner d’Alcoletge Josep Lladonosa, que dona nom al guardó, que va agrair el suport de les institucions.

Els guanyadors de la categoria de cuina i sala tindran l’oportunitat de fer sis mesos de pràctiques al restaurant Cocina Hermanos Torres de Barcelona, amb tres estrelles Michelin. També rebran una estada de cap de setmana per a dos persones en un hotel i una entrada doble per a Port Aventura, un concert i un esdeveniment gastronòmic.