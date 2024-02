Llei de Benestar Animal: Quan serà obligatori el curs i l’assegurança per tenir gossos?

La llei de Benestar Animal preveu que el curs de formació per als amos de gossos i l’assegurança de responsabilitat civil siguin obligatoris.Unsplash

detail.info.publicated efe



detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després de gairebé cinc mesos des de l’entrada en vigor de la llei de benestar animal, el curs de formació per als amos de gossos i l’assegurança de responsabilitat civil continuen sense ser obligatoris, tot i que la data perquè ho siguin està més a prop, ja que el desenvolupament reglamentari ha començat a activar-se.

D’acord al text de la Llei de Protecció dels Drets i Benestar dels Animals, les persones amb gossos hauran d’acreditar un curs de formació per a la tinença d’exemplars. La seua validesa serà indefinida, serà gratuït i el seu contingut es determinarà reglamentàriament.

A més durant tota la vida de l’animal, independentment de la raça, el responsable del mateix haurà de contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers; la quantia per sufragar possibles despeses derivades dels mateixos s’establirà així mateix reglamentàriament.

Fins a l’aprovació de la nova llei l’assegurança per a gossos només era obligatòria per als exemplars de races considerades potencialment perilloses -que es continuaran regint per la norma específica que els regula des de 1999.

La llei de benestar animal, una norma "pionera" segons els seus responsables, va entrar en vigor a finals del mes de setembre, encara que a mig gas, en quedar pendents de tramitació per a aquesta legislatura, per l’avançament electoral en l’anterior, diversos desenvolupaments reglamentaris.

En aquests moments, segons han explicat a EFE fonts del Ministeri de Drets Socials, "els desenvolupaments reglamentaris" pendents de la llei "es troben en fase d’esborrany".

"En els propers mesos s’aniran sotmetent a tots els tràmits que procedeixin, entre ells la seua exposició pública per obtenir les opinions de tots els sectors i entitats que desitgin realitzar aportacions per millorar-los", han afegit.

En el cas de l’assegurança de responsabilitat civil, segons les mateixes fonts consultades per EFE, una ordre ministerial regularà l’import i "la compatibilitat" amb altres assegurances de les quals disposi l’amo del gos, per exemple el de la casa.

Hi ha casos ara d’animals inclosos en pòlisses de la casa, depenent de la seua tipologia, normativa d’aplicació i altres aspectes. S’ha d’atendre d’altra banda, a més, el recollit en les normatives autonòmiques i locals, que en alguns casos estableixen l’obligatorietat d’una assegurança de responsabilitat civil per tinença de gossos.

Segons el Ministeri de Drets Socials, el compromís és que l’esborrany de la norma ministerial que regularà l’assegurança de responsabilitat civil se sotmeti a exposició pública "amb caràcter previ a la seua publicació". L’esmentada exposició "es produirà en les properes setmanes, sense que puguem donar una data concreta sobre això", precisen les mateixes fonts.

Sobre el curs de tinença responsable d’animals, de moment "el govern està avaluant les diferents possibilitats d’impartició, però no adoptarà cap decisió fins no escoltar l’opinió de les comunitats autònomes sobre això".

Segons la Organización Colegial Veterinaria (OCV) els desenvolupaments reglamentaris entorn de la llei de benestar animal en els propers mesos sembla que es materialitzaran en "dos reials decrets i tres ordres ministerials" per especificar detalls d’aspectes concrets.

Les dades les hi ha aportat el Govern a l’organització després de reunir-se els seus responsables amb dirigents del Ministeri de Drets Socials aquest mes per tractar assumptes d’interès comú en una trobada "cordial", segons la mateixa OCV.

A Espanya, una de cada tres cases conviu almenys amb un animal de companyia, encara que d’acord a les dades dels experts, més de 170.000 gossos i més d’11.300 gats van ser recollits el 2022 per centres municipals, protectores i refugis.

El nombre aproximat de gossos identificats amb microxip a Espanya ronda el 70 per cent encara que amb molta variació territorial, segons la Organización Colegial Veterinaria, que reclama mesurades per millorar la traçabilitat i identificació dels animals perquè puguin tornar amb els seus amos quan es perdin.

El Ministeri de Drets Socials coincideix amb el diagnòstic dels veterinaris sobre el problema de l’abandó animal a Espanya, i assegura que "ja està treballant en el disseny i desenvolupament del Sistema Central de Registres que estableix la llei, una tasca que pretén abordar de mutu acord amb les comunitats autònomes."

Tal com recull la llei de benestar animal, el seu objectiu és protegir als animals domèstics i silvestres en captivitat, amb un marc legal més homogeni a Espanya i una extensa bateria d’obligacions i prohibicions als amos de mascotes, a més de multes de fins 200.000 euros per als infractors.

El seu contingut, que parteix del concepte que considera als animals com "éssers que senten" i amb drets, ha suscitat amb altres factors, molta polèmica durant la seua tramitació, ateses les postures contraposades d’uns i altres, no només en l’esfera política sinó també a nivell jurídic i social.

L’exclusió finalment dels gossos de caça de la llei ha estat un dels aspectes més controvertits, tenint en compte a més que es tracta d’una de les espècies canines més sacsejades pel maltractament i abandó, segons denuncien reiteradament els grups animalistes.