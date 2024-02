Cel en 3D al Montsec

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) d’Àger inaugurarà avui la setzena temporada amb diverses novetats, amb millores tant al planetari com a les instal·lacions i amb l’objectiu de fer arribar la ciència a la ciutadania compartint l’aerotèrmia de la serra del Montsec. Entre les novetats, destaquen les experiències en 3D amb recreacions del cel actual o de qualsevol època així com reproduccions de pel·lícules en 6K. D’aquesta manera, el públic gaudirà d’una immersió visual completa amb una navegació virtual per l’espai en dos i tres dimensions. A més, comptarà amb un sistema interactiu amb vuit botons, únic a l’Estat, perquè els visitants puguin intervenir i prendre decisions durant les activitats.

Quant a les experiències, al llarg de l’any el planetari de l’Ull del Montsec, que ja està cent per cent renovat, continuarà oferint les projeccions de l’icònic àlbum de Pink Floyd The Dark Side of the Moon, la celebració del Festival d’Astronomia i el cicle Música sota les estrelles. Salvador Ribas, director del PAM, també va avançar les noves millores que estan en marxa, com l’aposta per l’energia verda amb la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia per deixar enrere l’ús de calderes de gasoil a finals d’any i la instal·lació d’un radiotelescopi. L’equipament, el segon més visitat de les comarques lleidatanes després de la Seu Vella, confia a superar els prop de 30.000 visitants de l’any passat.