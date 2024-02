Desenvolupen un nou tractament que frena la progressió de les malalties de la retina que provoquen ceguesa

detail.info.publicated europa press

Investigadors de l’Institut Coreà de Ciència i Tecnologia (KIST, per les sigles en anglès) han publicat a la revista 'Regenerative Medicine' una investigació sobre un nou tractament que frena dràsticament la progressió de les malalties retinianes que causen la ceguesa.

La institució ha anunciat que Maesoon Im, de l’Institut de Ciències del Cervell, juntament amb el professor Seung Ja Oh, de la Universidad Kyung Hee, i Kangwon Lee, de la Universitat Nacional de Seül, han incorporat amb èxit fàrmacs antiinflamatoris a un hidrogel per suprimir la inflamació a la retina i administrar eficaçment els fàrmacs a la zona inflamada.

La degeneració macular associada a l’edat i la retinosi pigmentària són malalties oculars incurables que causen ceguesa a causa del dany gradual de les cèl·lules fotoreceptores, que converteixen la llum en senyals biològics a la retina, el teixit sensible a la llum situat a la part posterior de l’ull.

La degeneració macular associada a l’edat és una malaltia que danya la màcula, la part central de la retina, i és la primera causa de ceguesa en persones majors de 65 anys. La retinosi pigmentària, per la seua part, és un trastorn genètic que provoca la mort gradual de les cèl·lules fotoreceptores de la retina i afecta a 1 de cada 4.000 persones a tot el món.

En l’actualitat, no existeix una cura eficaç per a cap de les dos malalties, i un dels tractaments consisteix a injectar fàrmacs antiinflamatoris a l’ull per alentir el grau de dany retinià. Tanmateix, aquestes injeccions només funcionen mentre el fàrmac roman a l’ull, el que obliga els pacients a anar a una clínica per rebre injeccions intraoculars cada quatre o dotze setmanes, depenent de quant duri l’efecte del medicament.

Ara, per primera vegada, l’equip va utilitzar una substància que inhibeix el factor inflamatori EZH2, que contribueix a la degeneració de la retina, juntament amb un agent antiinflamatori. Quan es va injectar el fàrmac antiinflamatori a ratolins amb degeneració retiniana, es va alentir la progressió de la degeneració retiniana.

A través d’un hidrogel

Els investigadors han desenvolupat amb èxit un hidrogel que es degrada lentament en trobar-se amb l’enzim catepsina, que sol estar sobreexpressat en entorns inflamatoris, per administrar fàrmacs antiinflamatoris. En injectar l’hidrogel antiinflamatori carregat de fàrmacs als ulls de ratolins que patien degeneració retiniana, els factors inflamatoris de la retina es van reduir aproximadament un 6,1 per cent.

L’equip també va descobrir que l’efecte protector sobre les cèl·lules fotoreceptores, que se sap que són destruïdes per la degeneració de la retina, era unes quatre vegades més gran que en el grup de control, la qual cosa retardava eficaçment la pèrdua de visió.

Es pot destacar que l’hidrogel a base d’àcid hialurònic, que té propietats mecàniques i òptiques similars a les de l’humor vitri de l’ull, permet diferents taxes de degradació de l’hidrogel en cada pacient, la qual cosa minimitza la necessitat de repetir les injeccions.

Menys visites a l’hospital

S’espera que aquesta tecnologia de nou desenvolupament redueixi la càrrega econòmica i el risc d’accidents durant les visites ambulatòries de pacients amb dificultats de mobilitat a causa de deficiències visuals. A més, per als pacients en les primeres fases dels símptomes, la reducció de la freqüència de les visites a l’hospital pot alleujar les molèsties en la vida quotidiana.

"Per a la futura comercialització, tenim previst digitalitzar la quantitat de fàrmac i hidrogel utilitzats, així com el període de tractament, en funció de la progressió de la malaltia. També ens proposem d’avaluar l’estabilitat a llarg termini del sistema d’administració de fàrmacs", ha afirmat va afirmar Maesoon Im, del KIST.

"A més de les malalties degeneratives de la retina, investigarem els nivells d’inflamació en altres malalties de la retina per veure si el nostre sistema d’administració de fàrmacs sensible a la inflamació funcionaria en aquestes condicions", ha assenyalat el professor Seung Ja Oh, de la Universidad Kyung Hee.