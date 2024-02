Nova York denuncia les cinc grans xarxes socials per promoure conductes insanes

detail.info.publicated EFE

La ciutat de Nova York va presentar dimecres una denúncia formal contra cinc de les xarxes socials més grans (TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat i YouTube) per “encoratjar una crisi de salut mental entre els menors a tota la nació”. La denúncia va ser formalitzada davant del Tribunal Suprem de Califòrnia, estat on tenen la seu la majoria d’empreses tecnològiques. Va ser presentada per l’alcalde Eric Adams i plantejada conjuntament per l’alcaldia, el departament d’Educació i el de Salut.

L’alcalde va dir que Nova York gasta 100 milions de dòlars a l’any en programes de tractament de salut mental de la joventut. “La nostra ciutat es va construir sobre la innovació i la tecnologia, però moltes xarxes socials posen en perill la salut mental dels nens, promouen addiccions i animen a comportaments insans”, va explicar.

“Estem actuant en nom de milions de novaiorquesos perquè aquestes companyies retin comptes pel seu paper en aquesta crisi. La denúncia és part d’una acció més vasta que afectarà a les vides dels nostres joves, la nostra ciutat i la nostra societat en els anys venidors,” va remarcar l’alcalde.

Balcells ho veu una “iniciativa fantàstica”

El conseller de Salut, Manel Balcells, considera la denúncia de Nova York contra les xarxes socials “una iniciativa fantàstica”, va recordar que el Govern ja s’ha posicionat sobre l’ús del mòbil a les aules i va assegurar que l’Executiu “només pot veure bé que hi hagi mesures que limitin l’ús de les pantalles i les xarxes” entre els menors. “Des de Salut hem denunciat de forma reiterada l’efecte nociu i la pressió social que generen, sobretot en els trastorns de conducta alimentària i l’increments en els intents de suïcidi”, va subratllar.