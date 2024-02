Un Pica d'Estats per a SEGRE

El Patronat de Turisme de la diputació de Lleida va reconèixer ahir el grup SEGRE amb un premi Pica d’Estats en la 34 edició d’aquests guardons que reconeixen els treballs de mitjans de comunicació, internet i fotografia relacionats amb el turisme.

El reportatge El Pirineu en globus, d’Oriol Clavera per al suplement dominical Lectura i publicat el 4 de desembre del 2022, es va emportar el guardó a millor treball publicat als mitjans de comunicació locals (dotat amb 6.000 euros).“Per a SEGRE, és un orgull poder ser present entre la selecció de guanyadors. Però encara ens satisfà més haver tingut diversos treballs del suplement dominical entre els candidats que s’han disputat premis en les votacions finals i amb temes molt diversos sobre el territori”, va explicar la directora d’aquest diari, Anna Sàez, que debutava també com a part d’un jurat presidit per Laura Alcalde, presidenta del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Lleida, i integrat per Josep Cuní (SER); Pepa Fernández (Ràdio Nacional d’Espanya); Lluís Foix (exdirector de La Vanguardia); Mariano Palacín (expresident de la Federació Espanyola de Periodistes i Escriptors de Turisme); Mònica Terribas (exdirectora de Televisió de Catalunya); Noèlia Casellas (Catalunya Ràdio); Francesc Canosa (La Mira Magazine); i Francesc Guillaumet (director de La Manyana).Per la seua part, el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va destacar la importància d’aquests premis que “reconeixen el treball periodístic de qualitat en un moment en què les xarxes permeten accedir a tota mena d’informació que no sempre és veraç”. A més, Talarn va assenyalar també la capacitat del territori per generar interès tant entre els mitjans locals com en els internacionals per explicar a tothom “les bondats” de les comarques de Lleida, així com la seua cultura i les seues tradicions. A més del reportatge del Lectura, els altres guanyadors van ser: Albert Gonzàlez en Premsa escrita general amb Temporada de laberints; en Ràdio, Marta Romagosa per l’especial de les Falles de Durro; Carros de foc, la travessa dels refugis, d’Artic Outdoor en Televisió; Pep Coll, en Revistes de viatges, amb Quan els arbres tornen a casa; Pallars, el territori més salvatge de Roger Rovira en Fotografia; Au pays de l’or jaune: Les Garrigues, dépaysement garanti au coeur de la Catalogne!, de Geneviève Clastres, en Internacional; i 20 anys del Parc Natural de l’Alt Pirineu de Marc Obiols, en Internet.

Els Pica d’Estats compleixen 34 edicions valorant la qualitat dels reportatges turístics sobre Lleida

La reunió del jurat va servir també per debatre sobre l’ampliació de les bases dels guardons a fi de donar cabuda a nous formats comunicatius. “El periodisme està en constant actualització. Les categories actuals són vàlides, però existeixen nous formats. Hauria de valorar-se la possibilitat d’incloure noves categories”, va explicar Laura Alcalde.

Un reportatge per conèixer el Pirineu des de l’aire

Al reportatge El Pirineu en globus, guanyador del Pica d’Estats a millor treball en mitjans de comunicació local, Oriol Clavera explica amb detall un recorregut a través de la serralada en el tram lleidatà a vista d’ocell i els preparatius per a un viatge tan especial en globus aerostàtic.