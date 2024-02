La coordinadora de la Plataforma de Veïns de Pardinyes es va reunir divendres per celebrar el tercer aniversari de la seua creació i reivindicar la construcció de la residència per a la gent gran. També va mostrar la seua satisfacció per la supressió del porta a porta i es va comprometre a continuar activa en la defensa dels interessos del barri.