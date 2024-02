Trasplantament pulmonar robòtic a un pacient de 70 anys

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona ha dut a terme el seu segon trasplantament pulmonar de forma completament robòtica a un pacient de 70 anys, el doctor i exdirector dels laboratoris clínics del centre, Ernesto Casis. Aquest va explicar ahir que li van diagnosticar una fibrosi pulmonar el 2018, que va empitjorar quan va contreure el Covid, pel que va necessitar un trasplantament el 2023.

Deu mesos després, Casis va qualificar el postoperatori de “duríssim”, però va assegurar que “el resultat mereix la pena” perquè ara pot moure’s sense la botella d’oxigen. El cap del servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar, el doctor Alberto Jauregui, va indicar que són els “únics que han utilitzat aquesta tècnica robòtica” i que la comunitat científica ha mostrat interès perquè és menys agressiva. Jauregui també va afegir que, de moment, només realitzaran trasplantaments completament robòtics a pacients que reben un sol pulmó per la “complexitat” d’aquesta operació, que requereix una recuperació ambulatòria.

La infermera Roser Escobar va destacar la importància d’acompanyar el pacient trasplantat i transmetre-li la importància de prendre tots els medicaments, que són “molts, imprescindibles per a la recuperació”. El metge de Casis, el doctor Carles Bravo, va apuntar que l’equip mèdic ja ha realitzat més de 1.800 trasplantaments (no només de pulmó) i va qualificar aquest segon trasplantament pulmonar robòtic com “un cas anecdòtic” per l’edat del pacient.

Bravo va explicar que el sistema de selecció de pacients avalua tots els òrgans bàsics del cos, per la qual cosa “els malalts de més de 65 anys solen desestimar-se per al trasplantament”. En el cas de Casis, va afirmar que no van trobar “cap criteri per descartar-ho com a receptor” convertint-lo així en l’únic pacient, dels 102 trasplantats el 2023, amb 70 anys.