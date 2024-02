Alerten de restes metàl·liques en galetes de xocolate d’Aldi i Lidl

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) ha informat de la possible presència de fragments metàl·lics a diverses galetes amb xocolate procedents dels Països Baixos, on ha sorgit l’alerta. Aquests productes s’han retirat de la venda i, en principi, no s’han notificat casos d’afectats a Espanya.

Els productes afectats són galetes amb xocolate tipus cookie, que lamentablement poden portar una mica més que uns trossos de xocolate. Són:

Cookies aux trois chocolats , de la marca Arizona, de venda a Aldi . El problema afecta el lot 2334710, amb data de consum preferent 11/09/2024.

Grandino triple xocolate, de la marca McEnnedy, de venda a Lidl . Està afectat el lot amb Codi EAN 2059315 i data de consum preferent 10/12/2024

Nougatelli , de la marca Sondey , també venudes a Lidl . El problema és en el producte amb codi EAN 20706999 i data de consum preferent 12/12/2024

Pel risc que comporta la presència d’aquestes restes en un aliment, els productes han estat retirats de la venda.

Però si ja l’haguessis comprat i el tinguessis a casa, mira el lot i si és l’afectat, no el consumes i torna'l a la botiga, seguint les instruccions del distribuïdor. Si ja les haguessis consumit, davant de qualsevol símptoma estrany, no deixis d’anar ràpidament a un centre mèdic.