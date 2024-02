Alumnes del Francesco Tonucci de Lleida han ideat una ‘app’ per prevenir altres menors sobre els perills a la xarxa

detail.info.publicated M. CABELLO

Quatre alumnes de cinquè de Primària de la Escola Francesco Tonucci de Lleida, al barri de Cappont, han ideat una aplicació mòbil anomenada Cybi per alertar a altres menors d’entre 6 i 16 anys sobre el ciberassetjament, les estafes online, la suplantació d’identitat i altres perills a la xarxa.

Elles són Valeria Gallard, Berta Farré, Carla Morreres i Olga Salvador que, sota la mentoria de Marta López, participen en el programa Technovation Girls, una competició global ideada per inspirar i apoderar les nenes i joves a través de la tecnologia. Les participants, de 10 i 11 anys, van explicar que familiars i amics havien patit enganys a internet, per la qual cosa es van proposar de crear una app per prevenir altres nens i nenes sobre aquesta problemàtica.?

“L’objectiu era informar sobre les qüestions negatives a les xarxes, protegir la intimitat personal dels usuaris i propiciar que tots puguem jugar online de forma segura”, van assegurar les alumnes, que ahir van presentar el seu projecte a l’alcalde, Fèlix Larrosa, al regidor d’Educació, Xavier Blanco, i a la resta de companys de classe. L’aplicació, que té com a eslògan SafelyCiberFun! −diversió cibernètica segura−, està basada en un joc en el qual s’informa els menors de la importància de no compartir contrasenyes i protegir la intimitat personal. En total, hi ha quatre blocs amb cinquanta preguntes cada un.

Des que les petites tecnòlogues van començar aquest projecte al gener s’han entrevistat amb l’expert en ciberseguretat Jordi Murgó i han visitat el laboratori d’innovació d’una important empresa tecnològica de Barcelona.

Un dels pròxims passos serà convertir el seu prototip en una autèntica app que presentaran al jurat del programa Technovation Girls, abans del 24 d’abril. La final mundial se celebrarà a la ciutat nord-americana de San Francisco. “Ens inscrivim a la competició perquè volíem solucionar un veritable problema que afecta a moltes persones”, van explicar les participants, que van destacar que “ens agrada la tecnologia, la ciència i la programació, més encara quan ho fem amb amigues”.

Per la seua part, Larrosa va felicitar les nenes per la seua dedicació i esforç en l’elaboració d’aquest projecte i va agrair a les mentores i impulsores del TechnovationGirls la seua promoció de les vocacions tecnològiques.