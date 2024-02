Demanda contra el càmping de Coma-ruga pel 'desallotjament'

Les famílies que s’han vist obligades a desallotjar el càmping Sant Salvador de Coma-ruga abans de l’11 de març, de les quals almenys cinc són de Lleida, van traslladar ahir la seua situació al grup d’ERC al Parlament. L’establiment ha estat adquirit per Holacamp i els van notificar que han de desmuntar les cases mòbils o caravanes, i que si no ho fan tot el que quedi serà destruït, com ja va avançar SEGRE. Una de les afectades, la lleidatana Laia Rogel, es va reunir amb el diputat d’ERC Engelbert Montalà. Rogel li va traslladar la intenció de les famílies d’organitzar-se per presentar una demanda i fer valer els seus drets. També plantegen demanar una indemnització al càmping que inclogui totes les despeses que suposarà el trasllat i que sol·licitaran més temps per gestionar el desallotjament. Montalà va recollir les seues preocupacions, va conèixer les mesures que volen prendre per reclamar els seus drets i va posar “la maquinària d’ERC al servei per a tot allò que els pugui convenir”, van assegurar des del partit.