El preu del menjador escolar puja per tercer curs consecutiu i se situa en els 7,25 euros diaris com a màxim

El preu del menjador escolar pujarà el pròxim curs per tercer any consecutiu i se situarà en un màxim de 7,25 euros per dia en els centres on l’espai de migdia dura 2 hores i mitja, cosa que suposa 34 cèntims més que ara. Els alumnes que es quedin en dies esporàdics el preu pujarà fins els 7,98 euros diaris. En els centres amb només 2 hores d’estona de pati idinar, el preu serà de 6,87 euros diaris com a màxim i 7,56 euros diaris per als esporàdics. El preu inclou el dinar i els sous dels monitors que són amb ells durant l'àpat i l’esbarjo. Fins a l’any 2020 el preu diari era de 6,20 euros. El Departament d’Educació al·lega que puja el preu per cobrir la inflació i l’augment de sou dels monitors.

Fonts del Departament han explicat que Educació publica, per normativa, un preu màxim del servei de menjador escolar, a fi que aquest servei complementari a l’educació no tinguin caràcter lucratiu en cap cas. En tot cas, per fer-ho viable econòmicament, aquest preu màxim ha de recollir el cost real del servei, que inclou, bàsicament, el cost dels monitors que atenen l’alumnat i el cost del menjar.

El Departament finança ajuts individuals de menjador per a totes les famílies que estan per sota del llindar de risc de pobresa. El llindar s’actualitza cada any, per ajustar-se a la realitat socioeconòmica del país i identificar les famílies vulnerables. Les convocatòries d’ajuts estan permanentment obertes per cobrir les necessitats sobrevingudes de totes les famílies que el puguin necessitar, sense límit pressupostari. Des del curs 2020-2021, el Departament ha mantingut els ajuts totals i ha incrementat l’ajuts parcials passant d’una cobertura del 50% al 70% del seu cost.

De fet, a data de gener d’aquest any, el Departament d’Educació ja destina 189 milions d’euros als ajuts de menjador. I per primera vegada amb més ajuts del 100% que parcials, fet que afavoreix l’alumnat amb situació més vulnerable. Educació ja ha atorgat 182.050 ajuts de menjador, un total de 15.186 més que ara fa un any. La dotació per a aquest curs suposa un increment de 43 milions d’euros respecte del curs anterior. Dels ajuts concedits a data d’avui, un total de 108.870 corresponen al 100% de la beca, el triple que el curs anterior. La resta, 73.180, cobreixen el 70% del cost del menjador. La partida dels ajuts de menjador està oberta i, per tant, s’atendran els casos sobrevinguts durant el curs, tant pels ajuts del 100% com del 70%.

El Departament assegura que té per objectiu principal que aquest servei es presti en condicions de màxima qualitat educativa i alimentària. Per mantenir aquest nivell de qualitat, en condicions d’increment generalitzat de preus motivats per les circumstàncies econòmiques i polítiques d’abast mundial, és necessari ajustar el preu màxim a l’increment real de preus. L’increment del preu màxim respon d’una banda a l’increment dels preus dels aliments (per assegurar la qualitat alimentària del dinar, amb aliments ecològics, de proximitat, amb flexibilitat per als diversos tipus de menús que requereixen les famílies) i de l’altra a l’increment retributiu dels monitors de lleure educatiu (vetllant per la qualitat educativa, mantenint les ràtios alumnes/monitor i el personal qualificat).

El no-increment del preu hauria comportat automàticament la pèrdua de qualitat del servei, per inviabilitat econòmica, bé des d’un punt de vista educatiu (incrementant les ràtios d’alumnes per monitor, o contractant personal no qualificat), o alimentari (recorrent a productes més barats). La Generalitat diu que no pot afavorir la precarització d’un sector laboral tan feble com és el monitoratge, que ha aconseguit un increment retributiu per actualització del seu conveni laboral d’un 3,5% per a aquest any 2024.