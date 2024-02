Presenten al Mobile un pla de pacients crítics

El cap de servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i director clínic territorial de Crítics de la Regió Sanitària de Lleida, Jesús Caballero, presentarà dimecres vinent al saló Catalonia Innovation Health, dins del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, el pla territorial de pacients crítics de Lleida. Es tracta d’un projecte que vol unificar les unitats de crítics de tots els hospitals de la província per treballar de forma conjunta i coordinada en la valoració de pacients crítics i semicrítics aplicant el monitoratge remot. L’objectiu final és vetllar per l’equitat territorial i donar un millor servei a la ciutadania. El projecte planteja una “UCI sense parets” territorial i tecnològica, amb els centres connectats per helisuperfícies. Concretament, el servei de Medicina Intensiva disposa actualment de vint-i-dos llits a l’Arnau de Vilanova i vuit més al Santa Maria.

El pla proposa crear una unitat de pacients semicrítics a la sisena planta de l’Arnau amb vuit llits més, que pugui convertir-se en una UCI estratègica en cas de necessitat. Així mateix, proposa reforçar les unitats de pacients semicrítics dels hospitals de Tremp, la Seu d’Urgell i Vielha, tot això en coordinació amb el SEM. Catalunya portarà al Mobile, que arrancarà dilluns, un total de seixanta-nou empreses, centres tecnològics i entitats catalanes.