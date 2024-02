Un nou fàrmac aconsegueix prevenir les reaccions al·lèrgiques greus a diversos aliments, com els cacauets i la llet

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un nou fàrmac aconsegueix prevenir les reaccions al·lèrgiques perilloses a petites quantitats d’aliments desencadenants d’al·lèrgies en adults i nens, com els cacauets o la llet, segons un nou estudi dirigit per científics de la Facultat de Medicina de Stanford (Estats Units). La investigació es publica a la revista 'New England Journal of Medicine'. Els resultats suggereixen que l’ús regular del fàrmac, omalizumab, podria protegir les persones de respostes al·lèrgiques greus, com a dificultat per respirar, si accidentalment ingereixen una petita quantitat d’un aliment a què són al·lèrgiques. "Estic entusiasmat perquè disposem d’un nou tractament prometedor per als pacients al·lèrgics a múltiples aliments. Aquest nou enfocament ha demostrat respostes realment bones per a molts dels aliments que desencadenen les seues al·lèrgies", afirma l’autora principal de l’estudi, la doctora Sharon Chinthrajah, professora associada de Medicina i Pediatria i directora en funcions del Centre Sean N. Parker d’Investigació sobre Al·lèrgia i Asma de Stanford Medicine.

"Els pacients afectats per al·lèrgies alimentàries s’enfronten diàriament a l’amenaça de reaccions potencialment mortals degudes a exposicions accidentals", ha afirmat l’autor principal de l’estudi, el doctor Robert Wood, professor de pediatria de la Facultat de Medicina de la Universidad Johns Hopkins (Estats Units). "L’estudi va demostrar que l’omalizumab pot ser una capa de protecció davant petites exposicions accidentals", ha assenyalat.

L’omalizumab, que l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les seues sigles en anglès) va aprovar originalment per tractar malalties com l’asma al·lèrgica i la urticària crònica, s’uneix als anticossos que causen molts tipus de malalties al·lèrgiques i els inactiva. Basant-se en les dades recollides en el nou estudi, el 16 de febrer la FDA va aprovar l’omalizumab per reduir el risc de reaccions al·lèrgiques als aliments. Tots els participants en l’estudi eren al·lèrgics greus als cacauets i almenys a uns altres dos aliments, com a llet, ou, blat, anacards, avellanes o nous. Després de quatre mesos d’injeccions mensuals o bimensuals d’omalizumab, dos terços dels 118 participants que van rebre el fàrmac van menjar amb seguretat petites quantitats dels aliments que els provocaven al·lèrgia. Es pot destacar que el 38,4 per cent dels participants en l’estudi eren menors de 6 anys, un grup d’edat amb un alt risc d’ingestió accidental d’aliments desencadenants d’al·lèrgies.

Les al·lèrgies són freqüents

Les al·lèrgies alimentàries afecten aproximadament el 8 per cent dels nens i el 10 per cent dels adults als Estats Units. S’aconsella a les persones amb al·lèrgies greus que evitin per complet els aliments que continguin els desencadenants de la seua al·lèrgia, però els al·lergògens comuns, com els cacauets, la llet, els ous i el blat, poden estar ocults en tants llocs que activitats quotidianes com assistir a festes i menjar en restaurants poden ser tot un repte. "Les al·lèrgies alimentàries tenen importants repercussions socials i psicològiques, inclosa l’amenaça de reaccions al·lèrgiques en cas d’exposició accidental, algunes de les quals poden posar en perill la vida", afirma Chinthrajah. Les famílies també s’enfronten a l’impacte econòmic de comprar aliments més cars per evitar els al·lergògens, ha afegit.

En el millor tractament disponible per a les al·lèrgies alimentàries, la immunoteràpia oral, els pacients ingereixen dosis minúscules i gradualment creixents d’aliments desencadenants de l’al·lèrgia sota la supervisió d’un metge per crear tolerància. Però la pròpia immunoteràpia oral pot desencadenar respostes al·lèrgiques, la desensibilització als al·lergògens pot portar mesos o anys, i el procés és especialment llarg per a les persones amb diverses al·lèrgies alimentàries, ja que solen tractar-se d’un en un.

Una vegada dessensibilitzats a un al·lergogen, els pacients han de continuar menjant l’aliment amb regularitat per mantenir la seua tolerància, però sovint no els agraden els aliments que durant molt temps van haver d’evitar. "Hi ha una necessitat real d’un tractament que vagi més enllà de la vigilància i ofereixi opcions als nostres pacients al·lèrgics als aliments", ha afirmat Chinthrajah. L’omalizumab és un anticòs injectat que s’uneix i desactiva tots els tipus d’inmunoglobina E, o IgE, la molècula causant de l’al·lèrgia a la sang i a les cèl·lules immunitàries de l’organisme. Fins ara, l’omalizumab sembla capaç d’alleujar l’al·lèrgia a alguns al·lergògens alimentaris alhora. "Creiem que hauria de tenir el mateix efecte independentment de l’aliment del que es tracti", ha afirmat Chinthrajah.

Les injeccions eviten reaccions greus



En l’estudi han participat 177 nens amb almenys tres al·lèrgies alimentàries cada un, dels quals el 38 per cent tenia entre 1 i 5 anys, el 37 per cent entre 6 i 11 anys, i el 24 per cent 12 anys o més. En repetir la prova, 79 pacients (66,9%) que havien pres omalizumab podien tolerar almenys 600 mg de proteïna de cacauet, la quantitat que contenen dos o tres cacauets, davant només quatre pacients (6,8%) que havien pres el placebo. Proporcions similars de pacients van mostrar millora en les seues reaccions als altres aliments de l’estudi.