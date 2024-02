Detinguts dos "influencers" per agredir sexualment a menors després de fer-los consumir droga

detail.info.publicated efe

La Policia Nacional ha detingut a Madrid dos "influencers" amb milers de seguidors a les xarxes socials com a presumptes autors de les agressions sexuals sofertes per almenys quatre noies menors d’edat, que subministraven estupefaents per anul·lar la seua voluntat.

A més gravaven els actes amb els seus telèfons mòbils i diverses càmeres de seguretat encara que els agents de la Unitat d’Atenció a la Família i la Dona (UFAM), a càrrec de la investigació, no tenen coneixement que els compartissin amb terceres persones, ha informat aquest dimarts la Prefectura Superior de Policia de Madrid.

Els arrestats feien servir la seua popularitat per atreure les menors d’edat a l’habitatge d’un d’ells, al districte madrileny de Villa de Vallecas, on primer els feien partícips de jocs que implicaven el consum de drogues per a, una vegada que deixaven de ser conscients del que succeïa, agredir-les sexualment.

La investigació va començar el mes de desembre passat després de rebre la Policia una denúncia sobre les possibles agressions sexuals a menors que s’estaven cometent al domicili.

Aquesta apuntava que els suposats autors eren dos homes amb milers de seguidors a diversos canals de diferents plataformes digitals i després de les primeres indagacions els agents van identificar a almenys quatre víctimes, totes elles menors d’edat.

Finalment el passat 24 de gener els agents van establir un dispositiu per localitzar-los i van detenir els dos sospitosos. A un d’ells se li imputen dos delictes d’agressió sexual, cinc contra la salut pública i un de violació, exhibicionisme i pornografia infantil i al segon u d’agressió sexual.

A l’esmentat habitatge la Policia va intervenir nombrosos dispositius electrònics d’emmagatzemament, diferents quantitats d’estupefaents i dos telèfons mòbils.

L’autoritat judicial va decretar l’ingrés a presó provisional d’un d’ells.