Marta Cortizas, de Can Roca, la millor sommelier de Catalunya

Marta Cortizas, del restaurant Can Roca de Girona, va ser proclamada ahir a la nit Millor Sommelier de Catalunya 2024 després de tot un dia de concurs que va tenir lloc a la Universitat de Cervera. Anna Casabona, delegada comercial de Juvé & Camps de Sant Sadurní d’Anoia, i Christian Betoret, de Mas de la Sala de Sallent, van ser la segona i el tercer classificat, respectivament.

L’Associació Catalana de Sommeliers (ACS) va organitzar ahir al Paranimf de la Universitat de Cervera el concurs al millor sommelier català, un certamen en què van participar un total de 12 aspirants de tot Catalunya que, des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, van dur a terme les proves sobre el paper i també de treball en directe. Entre ells, hi va participar Gregori Albareda (vinoteca Vinicia de Lleida). Les proves van valorar des del domini dels idiomes, el saber estar, l’elegància i la discreció en el servei, entre altres aspectes. A les tres de la tarda es van donar a conèixer els tres finalistes, que van ser Anna Casabona, Marta Cortizas i Christian Betoret. Els tres es van enfrontar a un total de sis proves, que incloïen, entre altres reptes, una correcció de carta, prendre una comanda i atenció al públic. El guanyador es va donar a conèixer a la nit en una gala (vegeu el desglossament). Cortizas és sommelier titulada per l’Institut Galego do Vino i diploma WSET nivell 3 per la Wset School London. També va cursar estudis de Gestió i Organització de Serveis de Restauració al CETT de la Universitat de Barcelona.

També es van entregar els premis anuals que s’escullen per votació dels socis de l’entitat. El premi a la trajectòria va ser per al lleidatà Tomàs Cusiné. Amaya Cervera va ser escollida com a millor comunicadora. També es va distingir Fundación El Umbral (millor iniciativa en el món del vi), Celler Mas Llunes (millor oferta enoturística) i el Restaurant Divinum de Girona (millor sala). Així mateix, el Mag Lari va ser nomenat soci d’honor.

Gala amb un sopar elaborat per nou xefs lleidatans

La guanyadora del concurs es va donar a conèixer en una gala que es va celebrar a Els Comdals de Vergós, on va tenir lloc una mostra i degustació de vins de 22 cellers de la DO Costers del Segre i un sopar de maridatge amb productes quilòmetre zero i elaborat a 18 mans per nou xefs lleidatans. Els restauradors participants van ser Jesús Gimena de L’Espurna de Lleida; Sergi Ortiz, de l’Antic Forn de Cervera; Francesc Molins, de Cal Xirricló de Balaguer; Ignasi Bustamante i Adrián Zahino, d’El Celler Montsonís; Àngel Segura, d’Els Comdals de Cervera; Albert Marimón, de La Cava de Tàrrega; Sergi Aritzeta, d’El Truc d’Agramunt; Gonzalo Ferreruela, de Ferreruela de Lleida, i Juanjo Ceresuela, del Nobadis de Cervera. Tot això amb una última pinzellada lleidatana. La celebració va tenir lloc on el 1956 va nàixer la cervesa San Miguel. Va ser quan Miguel Vidal, fill de Vidal de Monpalau, impulsor del Sindicat de Cervera, va firmar l’adquisició de la patent i va canviar el nom de cervesa La Segarra pel de San Miguel.