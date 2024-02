Tres dones més acusen el cineasta Carlos Vermut de violència sexual

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tres dones més han acusat el director de cine Carlos Vermut de violència sexual. Son una artista, una gestora cultural i una actriu, que s’afegeixen a les altres tres dones -una estudiant de cine, una empleada d’una de les seues produccions i una treballadora del sector cultural- que han acusat el cineasta pel mateix motiu.

Segons el testimoni d’aquestes tres noves dones que acusen a Vermut, i que ha revelat el diari El País, els fets van succeir entre octubre de 2012 i principis de 2024. Cap no va presentar denúncia per temor a què ningú no les cregués, segons han relatat.

Una de les dones que acusa Vermut assegura que el director de cine la va obligar a practicar sexe dins del seu portal malgrat la negativa d’ella i en una altra ocasió va haver de mantenir sexe anal sense consentiment. La gestora cultural assegura haver hagut de mantenir una traobada sexual amb cops, estranqulament i arcades i, segons el relat de la tercera dona, que va tenir una relació amb Vermut des de la primavera de 2023 fins al mes de gener passat, el director la va forçar a tenir sexe violent que ella no va consentir després de mesos de violència psicològica.

Afirma, a més, que dies després d’aquests fets, ha trucat al servei d’atenció a les víctimes de les violència masclista 016 i ha demanat suport en un centre d’atenció integral de víctimes de violència sexual de la Comunitat de Madrid.

Des d’aquell moment el psicòleg li ha diagnosticat insomni, hipervigilància i ansietat. Assegura haver tingut "pensaments suïcides". Aquesta dona ha acudit a una oficina de l’Ajuntament de Madrid d’atenció integral a víctimes de violència sexual, segons ha constatat El País que, igual com en les acusacions que va fer públiques el mes de gener, assegura que compta amb declaracions jurades de totes elles, així com material documental i testimonis de persones del seu entorn que sustenten els seus relats.