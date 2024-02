L'hospital Sant Joan de Déu presenta l'onzena edició de la caminada Magic Line

L’onzena edició de la caminada Magic Line, organitzada per l’Hospital Sant Joan de Déu Terres (SJD) de Lleida, tindrà lloc el proper 17 de març a les localitats de Lleida i Tremp. L’activitat per recaptar fons per a projectes socials dirigits a persones en situació de vulnerabilitat ofereix dos itineraris a Lleida, de 4 i 14 quilòmetres, més un altre a Tremp, d’1,5 km. Per participar-hi, només cal crear un equip de quatre a vint persones, fixar un repte solidari i escollir el recorregut que més s’ajusti a cada grup.

La presentació de l’esdeveniment va tenir lloc ahir a la diputació de Lleida amb la presència de la coordinadora de l’Eix Solidari de SJD Terres de Lleida, Núria Martínez; el regidor d’Esports i Cooperació de la Paeria, Jackson Quiñónez; i la vicepresidenta de l’organisme provincial, Sandra Castro. Martínez va manifestar el desig que torni a ser “una mobilització solidària, esportiva i festiva” per continuar augmentant la xifra de 225 participants a Tremp i 600 a la ciutat de Lleida de l’any passat. També va destacar el paper dels voluntaris, una “figura clau”. Per la seua part, Quiñónez va reivindicar que sigui una “gran festa de l’esport” mentre que Castro va lloar la tasca “encomiable” de Sant Joan de Déu a la seua missió de millorar el dia a dia de les persones amb problemes de salut mental o dependència.Quant a la recaptació, l’objectiu és arribar al mig milió d’euros a nivell estatal juntament amb les edicions de Barcelona, Mallorca, Múrcia, Las Palmas i València, després d’aconseguir més de 400.000 euros en l’edició passada. Amb els diners recollits, es van iniciar dos projectes a l’hospital de Lleida per millorar la qualitat de vida dels pacients.