Els drets sexuals i reproductius centren l'acte del 8M al Pirineu

La Sala de la Confraria Nova de Sant Sebastià del Pont de Suert va acollir ahir l’acte institucional de commemoració a l’Alt Pirineu i Aran del 8M. L’acte, moderat per la periodista Eva Clausó i organitzat conjuntament pel Govern, el consell comarcal de l’Alta Ribagorça i l’ajuntament del Pont, va posar el focus en la garantia dels drets sexuals i reproductius. Durant l’acte es va poder veure l’exposició Qui és Victòria Pujolar Amat?, comissariada per Elvira Altés Rufias, i que recull la vida d’aquesta activista i veu de la ràdio antifranquista La Pirineica. La commemoració es va tancar a l’exterior de l’edifici, on la companyia Versos en Dansa va interpretar la creació A la llum de l’escletxa, amb la poeta Júlia Rosó i la ballarina Irene Baró.

Amb motiu del Dia de la Dona, Torregrossa inaugurarà divendres les Jornades Culturals de Primavera 2024. Es llegirà un manifest i s’interpretarà l’obra Dones valentes a càrrec de Sensedrama Teatre. Torrefarrera celebrarà diversos actes fent un homenatge a les dones. Les activitats començaran divendres amb la tertúlia Paraula de Dona, i acabaran diumenge amb el dinar de l’Associació de Dones l’Amistat. Per la seua banda Naut Aran també ha programat diverses activitats que començaran divendres.