«Em va ‘picar’ ser la primera dona presidenta en 40 anys de l’Ateneu Popular»

“Em van demanar si volia presidir l’Ateneu Popular de Ponent i, la veritat, em va picar ser la primera dona presidenta d’aquesta entitat en els seus més de quaranta anys d’història”, recorda Carmina Pardo, una lleidatana que “sempre he tingut ganes d’obrir, d’ocupar espais”.

De professió assessora fiscal, la seua vida és vinculada a l’activisme cultural i feminista. “Mai no he patit obstacles a nivell individual, algun de manera velada, però sí de forma col·lectiva, és una qüestió estructural, per això soc feminista!”, exclama. I en el seu afany per “ocupar espais” hi ha uns altres dos moments significatius en la seua història ‘activista’: va ser una de les impulsores i recuperadores de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, exercint en el seu dia de primera capitana de la comparsa dels Al·leridís; i també va interpretar el rei Gaspar en la cavalcada dels Reis Mags de Lleida, trencant estereotips i ‘línies roges’.

“La tradició ha d’evolucionar, sinó es mor; hem avançat molt en els últims anys, però no és suficient”, assegura aquesta dona, convençuda que “el sistema patriarcal és pervers, entreté la gent amb coses que no són importants”. En la seua activitat professional treballa molt amb dones empresàries: “La maternitat no està socialitzada..., i després moltes acaben cuidant els pares, un doble problema”.