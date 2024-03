«Quan vaig començar en aquest negoci als 80, el món era totalment masculí»

detail.info.publicated C.S.

Montse Guiu dirigeix el Cine-Teatre Guiu de La Seu d’Urgell des de 1986, informa C. Sans. L’equipament, que ofereix programació dins del circuit comercial, però també cine d’autor, el va fundar el seu pare, Miquel Guiu, el 1960. Al cap de poc temps d’obrir portes, el seu pare va morir i del cine es va encarregar un empresari, que el va regentar fins els anys 80, quan ella el va rellevar. Recorda que els inicis del negoci, quan es va donar d’alta com a exhibidora cinematogràfica, “el món era totalment masculí”.?

La part comercial de contractació de pel·lícules seguia un patró masculí “i jo era la rara”. “A Catalunya érem tres exhibidors i totes continuàvem els negocis per herència familiar, van ser anys molt difícils, els distribuïdors no estaven acostumats a tractar amb dones”.

Per sort, a mesura que la dona va anar incorporant-se al món laboral i al de la direcció, el panorama va anar canviant. Viure al Pirineu li ha “dau força”, opina. Guiu defensa que la dona del Pirineu s’ha caracteritzat sempre per “ser forta i emprenedora”, perquè “venim d’una estructura totalment de muntanya, amb una tradició pairal, on hem hagut de mantenir el patrimoni que la nostra família ens ha aportat i això ens ha fet forts”.

Guiu ha rebut el premi a la millor exhibidora cinematogràfica femenina, atorgat pel gremi, i durant 11 edicions va dirigir el Festival Picurt. Sempre ha organitzat visionaments de pel·lícules relacionades amb la dona amb sessions de debat entorn de la data del 8-M i aquest any ha impulsat també un cicle de cine de directores catalanes amb tres films i debats posteriors