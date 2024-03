El jugador australià de futbol Josh Cavallo li demana matrimoni al seu xicot a l’estadi

Fotografia cedida per Josh Cavallo del seu compte d’Instagram on apareix (e) demanant matrimoni al seu xicot sobre la gespa de l’estadi Adelaida United a Adelaida (Austràlia).EFE

Amb el genoll esquerre a terra, el futbolista australià Josh Cavallo, que va declarar la seua homosexualitat amb un emotiu vídeo el 2021, li va demanar matrimoni al seu xicot sobre la gespa de l’estadi del seu equip, l’Adelaida United. "Pròximament marit i marit", comenta Cavallo en una sèrie de fotografies publicades dimecres a la nit a la xarxa social Instagram on es mostra l’entrega de l’anell de compromís i una foto del futur matrimoni agafats de la mà.

Cavallo, lateral esquerre de 24 anys, va agrair a la mateixa publicació el suport infinit que el seu equip li ha brindat des que va decidir anunciar públicament la seua homosexualitat, convertint-se en un dels pocs jugadors en actiu que afirma ser gai. "M’has proporcionat un espai segur en el futbol, un que mai en els meus somnis no vaig pensar que podria ser possible, i m’has animat a viure cada dia de la meua vida de forma autèntica. Va ser correcte compartir aquest moment especial en el camp, on va començar tot," va remarcar el futbolista.

L’octubre de 2021, el jugador va dir que se sentia "alliberat" després de manifestar la seua homosexualitat a través d’un vídeo que va ser aplaudit i avalat per companys i estrelles de l’esport.