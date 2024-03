Homenatge a les corals

Més de 300 cantants de les corals Ginesta, Infantil Nova Cervera, Lacetània i Doll de Veus de Guissona van sonar ahir al temple gòtic de Santa Maria de Cervera per homenatjar el mig segle d’existència de la coral Lacetània de Cervera, formada per 33 veus. L’actuació va ser també un tribut al músic de Bellpuig Narcís Saladrigues, impulsor de la cultura musical a Cervera, com a fundador i director de les tres corals de la ciutat a la dècada dels anys 70, impulsor del conservatori i del curs i el festival internacional de música i de l’orquestra de cambra del conservatori, però també de corals de moltes localitats de Lleida.

D’altra banda, Tàrrega va retre homenatge a l’Ateneu a la coral Ramon Carnicer en el concert d’homenatge per celebrar el seu 30 aniversari. Hi van actuar també la coral Joia de Maig d’Anglesola i la coral L’Espluguina de l’Espluga de Francolí. El concert va acabar amb l’actuació conjunta de les tres corals, que van interpretar el Glòria de Vivaldi.