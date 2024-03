La quantitat a partir de la qual s'han de declarar els ‘bizums’ a Hisenda

detail.info.publicated Redacció

Bizum s’ha convertit en una eina imprescindible per a transferències ràpides de diners, però cal tenir en compte que no està exempta de consideracions fiscals.

Però encara que Bizum ofereix comoditat i agilitat, és crucial tenir en compte certs aspectes, especialment aquells relacionats amb les obligacions fiscals. A l’exercici fiscal de 2023, sorgeix la necessitat de declarar les transferències realitzades a través de Bizum quan superen un determinat límit. Per a aquest any en particular, la xifra establerta per l’Agència Tributària és de 10.000 euros.

Aquesta regla no només s’aplica a particulars, sinó també a emprenedors que duen a terme transaccions comercials utilitzant aquesta plataforma. A més, els autònoms que reben pagaments mitjançant Bizum han de reportar aquests ingressos en la seua declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). De la mateixa manera, aquells que generen ingressos a través de Bizum, com el lloguer de propietats, també estan obligats a declarar els esmentats ingressos.

L’incompliment d’aquestes obligacions fiscals pot portar sancions significatives. Les multes per no declarar els fons transferits a través de Bizum poden oscil·lar entre els 600 euros i el 50% de la suma no declarada, sent considerat un incompliment greu. És fonamental justificar adequadament el propòsit de cada transferència, ja que la falta de justificació pot resultar en sancions addicionals que van des dels 60.000 fins els 150.000 euros en casos greus.

A més de les implicacions fiscals, Bizum també estableix límits per a les transferències de diners. Aquests límits, en vigor des de 2018, es fixen en 2.000 euros diaris i 5.000 euros mensuals. És important destacar que cada entitat bancària pot establir els seus propis límits dins dels establerts per Bizum.